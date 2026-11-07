Wysoki Sąd w Lahaurze w Pakistanie nakazał dwóm prywatnym uczelniom medycznym skorygowanie czesnego i zwrot studentom nadmiernie pobranych kwot do 29 listopada. Sąd orzekł również, że placówki nie mogą dopuszczać do niekorzystnego traktowania studentów, którzy zwrócili się do sądu.

Spór o koszty nauki

Jak informuje The Express Tribune, sprawa dotyczyła decyzji Pakistańskiej Rady Medycznej i Dentystycznej (PM&DC) o ograniczeniu opłat za programy MBBS i BDS w prywatnych placówkach medycznych i dentystycznych.

W zawiadomieniu PM&DC z 28 kwietnia 2025 roku maksymalną opłatę za naukę ustalono na poziomie 1,8 mln pakistańskich rupii. Na sesję 2025 przewidziano podwyżkę o 5%, a od 2026 roku — korektę zgodnie z inflacją według wskaźnika cen konsumpcyjnych. W kolejnym zawiadomieniu z 6 października 2025 roku maksymalną opłatę za sesję 2025–2026 ustalono na poziomie 1,89 mln rupii.

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Pozwy uczelni i studentów

Trzy prywatne placówki edukacyjne zakwestionowały uprawnienia PM&DC do ustalania lub ograniczania opłat za naukę. Twierdziły, że prawo pozwala uczelniom samodzielnie określać i publikować strukturę opłat, a regulator nie ma prawa narzucać jednego górnego limitu.

Jednocześnie studenci lub ich rodzice złożyli 12 powiązanych pozwów. Domagali się wykonania decyzji regulatora i twierdzili, że uczelnie pobierały zawyżone czesne oraz inne nieautoryzowane opłaty. PM&DC utrzymywała, że kontrola kosztów edukacji należy do jej uprawnień regulacyjnych i jest konieczna dla ochrony studentów oraz zapewnienia jednolitych standardów w uznanych placówkach medycznych i dentystycznych.

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