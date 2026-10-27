Wysoki Sąd Lesotho dał Lesotho Highlands Development Authority (LHDA) oraz Seinoli Trust czas do 17 listopada na zakończenie pozasądowych negocjacji w sprawie przekazania danych dotyczących społeczności dotkniętych przez Lesotho Highlands Water Project. Poinformował o tym Daily Maverick.

Spór o dostęp do danych

Seinoli Trust zwrócił się do sądu, dążąc do zakwestionowania odmowy LHDA dotyczącej udostępnienia informacji. Trust oświadczył, że dane są potrzebne, aby ustalić, czy sytuacja mieszkańców w pobliżu projektu wodnego nie pogorszyła się oraz czy rodziny otrzymały należne odszkodowanie zgodnie z umową między Lesotho a Republiką Południowej Afryki.

Dyrektorka wykonawcza centrum prawnego Seinoli, Reitumetse Nkoti-Mabula, poinformowała, że organizacja po raz pierwszy wysłała wniosek 28 marca 2023 roku, żądając przekazania informacji w ciągu 14 dni roboczych. Po braku odpowiedzi Seinoli ponownie zwrócił się 26 kwietnia. LHDA odpowiedziało 22 czerwca, twierdząc, że informacje stanowią jego własność intelektualną i nie mogą zostać przekazane osobom trzecim.

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Stanowiska stron

Seinoli zwraca się o wyniki spisów i badań społeczno-ekonomicznych osób dotkniętych projektem, inwentaryzację gruntów i mienia, mapy oraz fotografie działek rolnych. Lista obejmuje także informacje o mieszkaniach, zwierzętach gospodarskich, pastwiskach, drzewach owocowych, roślinach leczniczych i grobach, a także kwoty wyceny mienia, propozycje odszkodowań, podpisane umowy oraz dokumenty dotyczące skarg.

Według Nkoti-Mabuli w latach 2021–2022 Seinoli prowadził konsultacje z osobami, gospodarstwami domowymi i społecznościami dotkniętymi fazą 1A projektu, obejmującą zaporę Katse i zbiornik Muela. Niektórzy uczestnicy konsultacji twierdzili, że nie otrzymali pełnego odszkodowania za straty spowodowane przez projekt. Około 100 osób, gospodarstw domowych i społeczności skarżyło się również, że ich życie stało się trudniejsze po realizacji projektu.

Dyrektor generalny LHDA Tente Tente zaprzeczył, by odmowa była niezgodna z prawem. Oświadczył, że część żądanych danych społeczno-ekonomicznych była wówczas nadal zbierana, a ustawa o ochronie danych zakazuje przekazywania danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą. Po decyzji sądu prawnik Seinoli Relebogile Tuhlo poinformował, że trust prześle LHDA wykaz wszystkich potrzebnych informacji.

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