Sąd w Luizjanie w USA skazał 31-letniego Kedrayona K. Williamsa z miasta New Roads na trzy wyroki dożywotniego pozbawienia wolności oraz kastrację chemiczną. Uznano go za winnego trzech przypadków gwałtu pierwszego stopnia, nieprzyzwoitego zachowania wobec nieletnich oraz posiadania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, informuje The Independent.

Okoliczności sprawy

Według prokuratury 18. okręgu sądowego Williams wykorzystywał seksualnie kilkoro dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Jak twierdzi prokuratura, przestępstwa miały miejsce w różnych lokalizacjach, w tym w remizach strażackich, gdzie był wolontariuszem, w pracy oraz w domu.

Prokuratura oświadczyła również, że w telefonie skazanego znaleziono nagranie z udziałem dziecka. Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak matka jednej z pokrzywdzonych zgłosiła się na policję z informacją przekazaną jej przez dziecko. Następnie funkcjonariusze ustalili inne ofiary.

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Wyrok i dodatkowa kara

Williams wcześniej służył jako policjant zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu w departamencie policji New Roads — od października 2017 roku do maja 2019 roku. Został aresztowany w lipcu 2024 roku. Dwunastoosobowa ława przysięgłych uznała go za winnego po czterodniowym procesie, naradzając się przez 39 minut.

Każdy z trzech wyroków za gwałt pierwszego stopnia przewiduje obowiązkowe dożywotnie pozbawienie wolności. Prokurator okręgowy Tony Clayton złożył również wniosek o dodatkową karę w postaci kastracji ze względu na ciężar przestępstw.

Kastracja chemiczna polega na stosowaniu leków na receptę w celu obniżenia poziomu testosteronu i zahamowania popędu seksualnego; w przeciwieństwie do procedury chirurgicznej jest odwracalna. Luizjana jest jedynym stanem USA, w którym prawo zezwala na chirurgiczną kastrację osób skazanych za określone przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom poniżej 15. roku życia, jednak stanowy departament więziennictwa poinformował we wrześniu, że nigdy nie zastosował takiej procedury.

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