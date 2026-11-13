Sąd w amerykańskim stanie Luizjana tymczasowo zakazał Kalshi, Polymarket, Robinhood i innym operatorom rynków prognostycznych oferowania mieszkańcom stanu kontraktów na wydarzenia. Ograniczenie będzie obowiązywać do 22 listopada, choć sąd może je przedłużyć, informuje UPI.

Wniosek władz stanowych

Sędzia stanowego sądu okręgowego Jeffrey Johnson wydał decyzję kilka godzin po tym, jak prokurator generalna Luizjany Liz Merrill złożyła do sądu wniosek przeciwko 30 podmiotom korporacyjnym. Władze stanu oskarżają je o naruszenie przepisów Luizjany dotyczących hazardu.

W decyzji Johnson zaznaczył, że wniosek prokurator generalnej zawiera zarzuty naruszenia ustawy zakazującej nieautoryzowanego hazardu online, a także innych przepisów stanowych. W ocenie sędziego działalność firm opisana we wniosku może wyrządzić stanowi i jego mieszkańcom natychmiastową i nieodwracalną szkodę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko operatorów

Johnson wydał tymczasową decyzję bez wysłuchania argumentów pozwanych. Rozprawa w sprawie wstępnego nakazu sądowego została wyznaczona na 30 listopada.

Szef działu sporów sądowych Kalshi, Jovi Dadai, oświadczył, że firma złożyła wniosek o tymczasowy zakaz i wstępny nakaz sądowy przeciwko Luizjanie. Według niego działalność giełd regulowanych na szczeblu federalnym należy wyłącznie do kompetencji rządu federalnego.

Koalicja Rynków Prognostycznych nazwała pozew Luizjany próbą rozszerzenia uprawnień stanu na rynki regulowane przez władze federalne. Pozew skrytykował również Cody Carbone, dyrektor generalny stowarzyszenia branżowego Digital Chamber.

Czytaj nas na