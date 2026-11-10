Wysoki Sąd Malezji zezwolił byłemu premierowi Najibowi Razakowi odbywać pozostałą część skróconej sześcioletniej kary w sprawie SRC International w areszcie domowym w Kuala Lumpur. Ma on przebywać pod adresem w dzielnicy Taman Duta do 23 sierpnia 2028 roku, informuje Channel NewsAsia.

Nowa decyzja sądu

6 listopada Razak opuścił więzienie Kajang po tym, jak jego partia zapłaciła grzywnę w wysokości 50 mln ringgitów, czyli około 12,3 mln dolarów. Zapłata grzywny była warunkiem wykonania decyzji o areszcie domowym.

Jednak kilka godzin później Razak został odesłany do więzienia, ponieważ prokurator generalny tymczasowo zablokował jego przeniesienie, wskazując na potrzebę dodatkowych wyjaśnień prawnych. Po oświadczeniu prokuratora generalnego Wysoki Sąd uchylił wcześniejsze postanowienie o zwolnieniu po zapłacie grzywny i zastąpił je orzeczeniem o dalszym odbywaniu skróconej kary w areszcie domowym.

Ułaskawienie i inne wyroki

Razak przebywa w więzieniu od sierpnia 2022 roku, kiedy najwyższy sąd Malezji utrzymał w mocy jego wyrok za nadużycie władzy, przestępcze naruszenie zaufania i pranie pieniędzy w sprawie SRC International. SRC International była dawną spółką zależną państwowego funduszu inwestycyjnego 1MDB.

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W 2024 roku malezyjska Rada Ułaskawień skróciła pierwotną 12-letnią karę Razaka do sześciu lat, a grzywnę z 210 mln do 50 mln ringgitów. We wrześniu 2026 roku król Malezji, sułtan Ibrahim Iskandar, udzielił mu warunkowego ułaskawienia, które przewidywało areszt domowy po zapłacie grzywny orzeczonej przez sąd.

Areszt domowy dotyczy wyłącznie skróconej kary w pierwszej sprawie. Nie obejmuje on odrębnej 15-letniej kary, wymierzonej Razakowi w grudniu 2025 roku w drugiej dużej sprawie związanej ze skandalem wokół 1MDB. Były szef rządu zaskarża ten wyrok.

Sytuacja wywołała publiczny spór między pałacem królewskim a biurem prokuratora generalnego dotyczący wykonania dekretu ułaskawiającego. Pałac oświadczył, że uprawnienie do udzielania ułaskawień jest królewską prerogatywą, podczas gdy biuro prokuratora generalnego wyjaśniło swoje działania potrzebą ustalenia skutków prawnych wcześniejszego orzeczenia sądu.

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