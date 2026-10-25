Federalny sąd w Meksyku uznał, że istnieją wystarczające podstawy do kontynuowania postępowania karnego przeciwko byłemu prokuratorowi stanu Chihuahua Césarowi Jáureguiemu Moreno w sprawie o zdradę stanu. Decyzję podjęto w kompleksie federalnego więzienia Altiplano w Almoloya de Juárez 25 października 2026 roku. Jáuregui pozostał w areszcie na czas dalszego śledztwa.

Jak informuje The Rio Times, sędzia Ricardo Alfonso Santos Dorantes ogłosił decyzję po zamkniętym posiedzeniu. Federalna prokuratura Meksyku przedstawiła około 150 dowodów, podczas gdy obrona przekonywała, że nie potwierdzają one odpowiedzialności byłego urzędnika.

Okoliczności sprawy

Sprawa jest związana z operacją przeciwko podziemnemu laboratorium narkotykowemu, która odbyła się w kwietniu 2026 roku w El Pinal, w gminie Morelos w stanie Chihuahua. Po nalocie pojazd z kolumny spadł do wąwozu i eksplodował. Zginęli szef stanowej agencji śledczej Pedro Román Oseguera Cervantes, jego ochroniarz Manuel Genaro Méndez Montes oraz dwóch obywateli USA.

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Prokuratura twierdzi, że Jáuregui zezwolił zagranicznemu personelowi na działanie bez odpowiedniego zezwolenia w operacjach należących do kompetencji sił federalnych. Meksykańskie media, na które powołuje się publikacja, nazwały dwóch zmarłych Amerykanów agentami CIA działającymi pod przykryciem. Jednocześnie w cytowanych oświadczeniach prokuratury określano ich jedynie jako zagraniczny personel, a nie przedstawiono potwierdzenia ze strony rządu USA.

Stanowisko obrony i możliwa kara

Adwokaci Jáureguiego, José Ramón Flores i Héctor Villasana, oświadczyli, że dowody oskarżenia nie są przekonujące. Według Villasany, wśród 80–90 zeznań znajdujących się w materiałach sprawy nie ma takich, które bezpośrednio wskazywałyby na jego klienta. Obrona planuje zaskarżyć tymczasowe aresztowanie w procedurze amparo — konstytucyjnym mechanizmie ochrony praw.

Zgodnie z artykułem 123 Federalnego Kodeksu Karnego Meksyku zdrada stanu jest zagrożona karą pozbawienia wolności od pięciu do 40 lat, a także grzywną do 50 tys. peso. Decyzja sądu nie jest wyrokiem i nie oznacza uznania Jáureguiego za winnego.

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