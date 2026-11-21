Sąd w Hadze zakazał chińskiemu producentowi samochodów BYD importu, produkcji, sprzedaży i prowadzenia innych działań handlowych dotyczących SUV-a Ti7 na terytorium Unii Europejskiej. Sąd orzekł, że design modelu narusza zarejestrowany w UE wzór Land Rovera Defendera, informuje Motor1.

Design Defendera stał się przedmiotem sporu

BYD Ti7 to hybrydowy SUV typu plug-in z pięcioma lub siedmioma miejscami, który firma zaprezentowała w Chinach w ubiegłym roku i przygotowuje do wejścia na rynki międzynarodowe. Jaguar Land Rover zwrócił uwagę na jego kanciastą karoserię, pionowe okna, płaską linię dachu oraz koło zapasowe z tyłu pojazdu.

W sądzie BYD utrzymywało, że modele różnią się reflektorami, osłoną chłodnicy, zderzakami, maską, oknami i nadkolami. Sąd uznał jednak, że różnice te nie zmieniają ogólnego wrażenia wywieranego przez oba pojazdy.

W orzeczeniu wskazano, że charakterystycznymi cechami Defendera są zaokrąglone boki i narożniki, panel w tylnym słupku nadwozia, zaokrąglone wycięcia nadkoli, ciągła linia przeszkleń oraz ogólna sylwetka. Jaguar Land Rover powołał się na rejestrację wzoru w UE z 2018 roku, dokonaną przed publicznym debiutem obecnej generacji Defendera.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kary finansowe i zamiar odwołania od orzeczenia

Europejskie oddziały BYD muszą zaprzestać naruszenia w ciągu tygodnia od otrzymania orzeczenia. Za jego niewykonanie sąd ustalił karę w wysokości 100 tys. euro za każdy dzień lub część dnia naruszenia. Alternatywnie Jaguar Land Rover może wybrać dochodzenie 25 tys. euro za każde naruszenie, lecz łączna kwota nie może przekroczyć 10 mln euro.

Ti7 nie jest jeszcze sprzedawany w UE, a BYD oświadczyło przed sądem, że nie ma konkretnych planów wprowadzenia tego modelu na ten rynek. Jednocześnie firma nie zobowiązała się, że nie wejdzie na rynek europejski, co stało się jedną z podstaw zakazu.

Orzeczenie ma charakter tymczasowy: Jaguar Land Rover ma sześć miesięcy na wszczęcie postępowania głównego. Sąd odmówił również wprowadzenia zakazu w Wielkiej Brytanii i uznał, że nie ma jurysdykcji wobec BYD UK. BYD oświadczyło, że Ti7 jest wynikiem jego niezależnych prac projektowych i nie narusza praw Jaguar Land Rover, oraz zamierza odwołać się od orzeczenia.

Czytaj nas na