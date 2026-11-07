Federalny Sąd Najwyższy Nigerii w Abudży nakazał ostateczną konfiskatę 163 592 dolarów w sprawie domniemanego oszustwa związanego z amerykańską kancelarią prawną. Orzeczenie, wydane na wniosek nigeryjskiej Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC), wydał sędzia M. S. Liman.

Jak informuje Premium Times Nigeria, sąd uznał, że nigeryjski biznesmen Akpasi Oziegbe nie zdołał potwierdzić legalnego prawa własności do środków. EFCC prześledziła pieniądze na rachunku walutowym w United Bank for Africa, otwartym na nazwisko Micoz Bluelink Enterprise.

Wersja śledczych

Według EFCC Oziegbe podszywał się pod Edwarda Campbella, byłego pracownika amerykańskiej firmy Applied Industrial Technologies, który doznał urazu w pracy. 27 czerwca 2022 roku miał on rzekomo skontaktować się z kancelarią Steven J. Mandel & Co. w imieniu Campbella, twierdząc, że uzgodnione odszkodowanie nie zostało wypłacone.

Kancelarii przekazano, że Applied Industrial Technologies wystawiła czek na 165 157 dolarów jako odszkodowanie. Osoba podająca się za Campbella poprosiła prawników o zatrzymanie ich honorarium i przelanie pozostałej kwoty na wskazany rachunek bankowy. 20 lipca 2022 roku wpłynęło na niego 163 592 dolarów.

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Zablokowanie środków i decyzja sądu

Następnego dnia JPMorgan Chase Bank poinformował prawników, że czek został zmieniony i był fałszywy. Kancelaria skontaktowała się z Applied Industrial Technologies, a także powiadomiła amerykańską Secret Service i FBI.

UBA również oznaczył przelew jako podejrzany i zwrócił się o potwierdzenie za pośrednictwem swojego banku korespondenta, Citi Bank. Po potwierdzeniu oszukańczego charakteru transakcji bank ustanowił obciążenie na środkach po wniosku JPMorgan Chase Bank o zwrot pieniędzy.

We wrześniu 2024 roku sąd zamroził rachunek, a w sierpniu 2025 roku wydał tymczasowe orzeczenie o konfiskacie i wezwał wszystkie zainteresowane osoby do uzasadnienia swoich roszczeń. EFCC oświadczyła, że środki powinny zostać przekazane Steven J. Mandel & Co. za pośrednictwem federalnego rządu Nigerii. Komisja wcześniej ogłosiła poszukiwanie Oziegbe w związku z domniemanym oszustwem.

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