Federalny Sąd Administracyjny Niemiec w Lipsku orzekł, że członkostwo w organizacji jedynie podejrzewanej o ekstremizm samo w sobie nie stanowi podstawy do odebrania pozwolenia na broń. Decyzja dotyczy dwóch bawarskich polityków partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), którzy wcześniej należeli do młodzieżowej organizacji Junge Alternative, informuje Tagesschau.

Sprawy polityków AfD

Sąd rozpatrzył trzy sprawy, w tym skargi posła do bawarskiego landtagu Christopha Rätschera oraz Oskara Lippa, przewodniczącego frakcji AfD w radzie miejskiej Haar koło Monachium. W 2022 roku, który miał znaczenie dla rozpatrzenia skarg, obaj byli członkami Junge Alternative — ówczesnej młodzieżowej organizacji AfD.

W tym roku bawarska struktura Junge Alternative była obserwowana z powodu podejrzeń o działalność ekstremistyczną. Władze cofnęły Rätscherowi kartę posiadacza broni do strzelectwa sportowego, a Lippowi małe pozwolenie na noszenie broni strzelającej ślepą amunicją, broni gazowej i sygnałowej. Ich skargi zostały wcześniej uwzględnione przez Wyższy Sąd Administracyjny Bawarii w Monachium.

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Federalny Sąd Administracyjny zgodził się z tym wnioskiem: aby cofnąć pozwolenie, należy ustalić, że organizacja rzeczywiście realizuje cele sprzeczne z konstytucją. Sam status organizacji podejrzewanej o ekstremizm nie wystarcza.

Orzeczenie w sprawie reichsbürgera

Jednocześnie sąd oddalił skargę mężczyzny zaliczonego do ruchu Reichsbürgerów. Sąd zaznaczył, że nie uznaje on niemieckiego porządku prawnego, dlatego zakaz nabywania i posiadania broni pozostaje w mocy. Takie ograniczenie jest możliwe w celu zapobieżenia zagrożeniu, w szczególności gdy dana osoba nie uważa przepisów dotyczących broni za wiążące dla siebie.

Na szczeblu federalnym Junge Alternative w 2023 roku sklasyfikowano jako bezsprzecznie prawicowo-ekstremistyczną organizację, a w marcu 2025 roku rozwiązała się ona sama. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji w maju 2025 roku również zaliczył AfD do bezsprzecznie prawicowo-ekstremistycznych sił. Jednak w lutym 2026 roku sąd administracyjny w Kolonii tymczasowo zakazał urzędowi określania partii w ten sposób do czasu zakończenia postępowania w sprawie głównej w pierwszej instancji.

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