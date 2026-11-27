Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie w Niemczech uznał za nieważny zapis w ogólnych warunkach umów Vodafone, który dawał operatorowi prawo do jednostronnej zmiany warunków kontraktów. Sąd nakazał także spółce zaprzestać stosowania tego zapisu, informuje Der Spiegel.

Pozew przeciwko Vodafone złożył Federalny Związek Centrów Ochrony Praw Konsumentów Niemiec. Organizacja uznała to postanowienie za niedopuszczalne dla klientów i sprzeczne z normami prawa cywilnego.

Pozew w sprawie podwyżek taryf

Od wiosny 2023 roku Vodafone podniósł o 5 euro miesięcznie opłaty w wielu umowach dotyczących usług stacjonarnego internetu. W związku z tym stowarzyszenie konsumentów wniosło pozew zbiorowy do Wyższego Sądu Krajowego w Hamm. Do pozwu dołączyło już ponad 121 tysięcy osób.

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Obrońcy praw konsumentów dążą do uzyskania zwrotu środków wraz z odsetkami, które Vodafone mógł otrzymać bez należytej podstawy. Według nich obowiązywanie umowy nie ma znaczenia dla możliwości dochodzenia odszkodowania. Do pozwu zbiorowego mogą dołączyć także inni klienci Vodafone.

Orzeczenie nie weszło jeszcze w życie

Sąd w Düsseldorfie powołał się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane we wrześniu. Europejski sąd wskazał, że dostawcy nie mają automatycznego prawa do jednostronnej zmiany warunków umów.

Jednocześnie orzeczenie sądu w Düsseldorfie nie rozstrzyga, czy same podwyżki taryf Vodafone w 2023 roku były zgodne z prawem. Spółka oświadczyła, że analizuje orzeczenie i jego możliwe konsekwencje. Vodafone może wnieść skargę do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości na odmowę dopuszczenia rewizji. Rozprawa w sprawie pozwu zbiorowego przed sądem w Hamm została wyznaczona na 3 listopada 2027 roku.

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