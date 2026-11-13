Sąd federalny w Nowym Jorku w USA oddalił wniosek dwóch amerykańskich jednostek FIFA, które próbowały uniemożliwić UEFA gromadzenie dowodów dotyczących działań prezydenta międzynarodowej federacji piłkarskiej Gianniego Infantino. Sprawa dotyczy proponowanego planu zaangażowania prywatnych inwestorów w komercyjne interesy FIFA związane z mistrzostwami świata i innymi turniejami, informuje Deutsche Welle.

Orzeczenie sądu

Sędzia Jeannette Vargas z Południowego Okręgu Nowego Jorku orzekła, że amerykańskie struktury FIFA nie mają w tej sprawie bezpośredniego, istotnego i prawnie chronionego interesu. W liczącym osiem stron orzeczeniu sędzia zaznaczyła, że ani te struktury, ani sama FIFA, zgodnie z materiałami sprawy, nie mają być stronami ewentualnego postępowania karnego.

UEFA złożyła wniosek o udostępnienie dowodów w sierpniu. Konfederacja oświadczyła, że dąży do odsunięcia Infantino ze stanowiska i złoży zawiadomienie o przestępstwie w Szwajcarii, jeśli znajdzie dowody naruszeń finansowych. Po decyzji sądu UEFA może składać wnioski o wydanie dokumentów związanych z umową.

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Plan FIFA Forward Enterprise

UEFA chce uzyskać dokumenty od amerykańskiego banku JP Morgan i firmy inwestycyjnej Thrive Capital, należącej do Joshuy Kushnera. Konfederacja poruszała w szczególności kwestię, w jaki sposób Thrive Capital wybrano do kierowania grupą inwestorów.

Infantino proponował utworzenie FIFA Forward Enterprise, aby zarządzać komercyjnymi interesami FIFA związanymi z mistrzostwami świata i innymi rozgrywkami, z możliwością sprzedaży mniejszościowych udziałów prywatnym inwestorom. Plan, przedstawiony w lipcu, został odrzucony przez trzy kontynentalne konfederacje piłkarskie, a UEFA zagroziła bojkotem przyszłych turniejów FIFA, jeśli nie zostanie on wycofany.

Według DW 211 stowarzyszeniom członkowskim FIFA zaoferowano po 20 mln dolarów, czyli 18,1 mln euro, za zatwierdzenie projektu. W sierpniu Infantino ostatecznie zrezygnował z planu. Prawnicy FIFA oświadczyli, że sąd nie rozpatrywał zasadności wniosku UEFA i że na razie nie ma obowiązku przekazywania żadnych dokumentów.

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