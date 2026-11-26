Sąd stanu Nowy Jork w USA nakazał Cynthii i Eddy’emu Petionom, założycielom firmy handlującej kryptowalutami NovaTechFx oraz firmy wydobywczej AWS Mining, zapłacić 1,37 mld dolarów. Orzeczenie dotyczy oszukańczych schematów, z których powodu ucierpiały setki tysięcy inwestorów w różnych krajach, w tym 11 tys. mieszkańców stanu Nowy Jork, informuje CoinDesk.

Pozew prokurator generalnej

Orzeczenie sądu wydano po pozwie, który prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James wniosła do stanowego Sądu Najwyższego w czerwcu 2024 roku. Według danych jej biura NovaTech i AWS Mining pozyskiwały inwestorów za pośrednictwem kościelnych grup modlitewnych, mediów społecznościowych i czatów WhatsApp, obiecując wysokie zyski z handlu kryptowalutami i na rynku walutowym.

Biuro James oświadczyło, że schematy te były między innymi skierowane do haitańskich uchodźców i rodzin imigrantów. Prokurator generalna zaznaczyła, że NovaTech pozyskiwała ludzi przez grupy religijne i społeczne, obiecując im lepsze życie i pozbawiając ich oszczędności.

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Inne osoby objęte sprawą

Biuro prokurator generalnej uzyskało również wypłaty w wysokości niemal 6 mln dolarów od czterech innych osób zaangażowanych w schemat. Wszystkim im na stałe zakazano pracy w sektorach papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.

Według amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd NovaTech pozyskała około 650 mln dolarów od ponad 200 tys. inwestorów w latach 2019–2023. W sierpniu 2024 roku SEC postawiła spółce zarzuty oszustwa. NovaTech zaprzestała działalności w maju 2023 roku, po tym jak inwestorzy napotkali trudności z wypłatą środków. W sierpniu 2025 roku Cynthii i Eddy’emu Petionom zakazano pracy w sektorach papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.

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