Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze orzekł, że Mjanma dopuściła się aktów ludobójstwa wobec muzułmańskiej mniejszości Rohingjów podczas tak zwanych operacji oczyszczających prawie dziesięć lat temu. Trybunał uznał, że działania te podlegają Konwencji ONZ w sprawie ludobójstwa i zostały dokonane z zamiarem zniszczenia znacznej części populacji Rohingjów w Mjanmie — informuje The Guardian.

Orzeczenie po siedmiu latach postępowania

Gambia wniosła sprawę przeciwko Mjanmie w imieniu poszkodowanych Rohingjów. Sprawa opierała się między innymi na wypowiedziach uznawanych za świadczące o zamiarze ludobójczym, a także na wzorcach zachowania wojska podczas ataków w stanie Rakhine. Chodziło o zabijanie osób próbujących uciec oraz uniemożliwianie im powrotu.

Kampania wojskowa Mjanmy w latach 2016–2017 zmusiła ponad 700 tys. głównie muzułmańskich Rohingjów do ucieczki do Bangladeszu. Uchodźcy relacjonowali masowe zabójstwa dorosłych i dzieci, zbiorowe gwałty oraz palenie wiosek. W styczniu trybunał za zamkniętymi drzwiami wysłuchał zeznań poszkodowanych, którzy przybyli z obozów w Bangladeszu.

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Sytuacja Rohingjów

Ponad milion Rohingjów nadal mieszka w Bangladeszu, w największym na świecie osiedlu dla uchodźców. W Mjanmie, gdzie przeważa ludność buddyjska, według szacunków pozostało mniej niż 600 tys. Rohingjów.

Władze Mjanmy zaprzeczały ludobójstwu i twierdziły, że działania wojskowe były skierowane przeciwko zbrojnej grupie Rohingjów, która przeprowadzała ataki partyzanckie. Jednocześnie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, którego orzeczenia są wiążące, nie ma mechanizmu ich bezpośredniego egzekwowania. Jego postanowienia mogą mieć znaczenie dyplomatyczne i wpływać na działania międzynarodowe, w tym sankcje.

Jest to pierwsze orzeczenie trybunału, w którym państwo zostało bezpośrednio uznane za odpowiedzialne za ludobójstwo. Wcześniej w sprawach dotyczących zbrodni podczas wojen na Bałkanach trybunał nie stwierdził bezpośredniej odpowiedzialności państw za ludobójstwo, choć Serbię uznano za odpowiedzialną za niezapobieżenie i nieukaranie ludobójstwa w Srebrenicy.

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