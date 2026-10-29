Sąd w Karaczi w Pakistanie przyjął ostateczny akt oskarżenia w sprawie pożaru w centrum handlowym Gul Plaza i oddalił wniosek o dodanie do sprawy zarzutów zabójstwa i terroryzmu. Decyzję w środę podjął magistrat sądowy Dystryktu Południowego Aasim Aslam, informuje Dawn.

Wniosek pięciu właścicieli sklepów

Wniosek złożyło pięciu właścicieli sklepów, którzy prosili o wpisanie zarzutów zabójstwa i terroryzmu do pierwotnego raportu policyjnego. Sąd go oddalił, jednocześnie przyjmując materiały przygotowane przez drugiego śledczego w tej sprawie.

Pożar w centrum handlowym wybuchł w nocy 17 stycznia. Gaszono go przez niemal dwie doby. Według publikacji zginęły co najmniej 73 osoby, a ponad 1 100 sklepów zostało zniszczonych.

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Kogo śledztwo wskazało wśród oskarżonych

W materiałach śledztwa wymieniono czterech członków komitetu zarządzającego Gul Plaza: Tanveera Pashtę, Amara Ismaila, Muhammada Ramazana i Muhammada Amina. W sprawie фигурują także właściciel sklepu ze sztucznymi kwiatami Naimatullah oraz jego 11-letni syn.

Śledczy wskazał, że dochodzenie ustaliło przesłanki przestępczego niedbalstwa i nieostrożności ze strony wymienionych oskarżonych. Postawiono im zarzuty, między innymi nieumyślnego spowodowania śmierci, wyrządzenia szkody wskutek niedbałych działań, uszkodzenia mienia przez ogień oraz niedbałego obchodzenia się z ogniem lub substancjami łatwopalnymi. W sprawie zgłoszono 87 świadków oskarżenia.

W akcie oskarżenia śledztwo nie stwierdziło niedbalstwa po stronie Urzędu Kontroli Budowlanej prowincji Sindh, straży pożarnej, Rescue 1122, Obrony Cywilnej i administracji okręgowej. Policja złożyła poprzedni akt oskarżenia w lipcu, jednak sąd go odrzucił i polecił przeprowadzenie dokładniejszego śledztwa pod nadzorem zastępcy nadinspektora policji.

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