Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu wydał wytyczne dla organów dochodów gruntowych, w tym Rady Dochodów Pendżabu, aby zapobiegać przewlekaniu sporów dotyczących komasacji gruntów. Decyzję podjęto po rozpatrzeniu sprawy, której postępowanie rozpoczęło się w 1979 roku i trwało ponad cztery dekady, informuje Dawn.

Sprawy nie można przewlekać

Prezes sądu Aminuddin Khan oświadczył, że postępowania w sprawie komasacji gruntów muszą być kończone niezwłocznie — w terminach określonych przez prawo lub w rozsądnym czasie. Jak zaznaczył, długotrwałe procesy niweczą cel komasacji: racjonalizację posiadłości gruntowych i zapewnienie pewności praw majątkowych właścicieli.

Sąd rozpatrzył skargę cywilną Khalikusa Zamana w składzie dwóch sędziów, w którym zasiadał również sędzia Ali Baqar Najafi. Skład uchylił decyzję ławy Sądu Najwyższego w Lahaurze w Rawalpindi z 26 września 2024 roku, która przekazała sprawę z powrotem organowi dochodów gruntowych.

Sąd Najwyższy początkowo zakończył postępowanie orzeczeniem wydanym za zgodą stron. Następnie to sformułowanie zmieniono: postanowieniem z 18 listopada 2024 roku z orzeczenia usunięto stwierdzenie, że przedstawiciele pozwanych nie zgłosili sprzeciwu. Federalny Sąd Konstytucyjny wskazał, że po usunięciu tej części kwestia zgody stron przestała się pojawiać.

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Wymogi wobec organów dochodów gruntowych

Sąd wskazał, że Sąd Najwyższy w Lahaurze powinien był rozpoznać sprawę co do istoty i ocenić dowody z dokumentów, zamiast odsyłać ją do systemu organów dochodów gruntowych. Zwrócił także uwagę, że wcześniejsza decyzja z 26 września 2024 roku została już wykonana przez te organy.

Nowe wytyczne przewidują, że urzędnicy muszą unikać nieuzasadnionych odroczeń i opóźnień administracyjnych, a przyczyny nieuniknionych opóźnień — dokumentować. Stronom sporu należy zapewnić uczciwą możliwość przedstawienia stanowiska, a wszystkie decyzje muszą opierać się na materiałach sprawy i zawierać przekonujące uzasadnienie.

Sąd podkreślił również, że ostateczne zgodne z prawem decyzje nie mogą być ponownie rozpatrywane bez uprawnień wyraźnie przewidzianych przez prawo, a wiążące wskazówki sądowe należy wykonywać bez zwłoki. Starszemu członkowi Rady Dochodów Pendżabu powierzono kontrolę nad terminowym rozpatrywaniem starych spraw i zapewnienie odpowiedzialności za nieuzasadnione opóźnienia.

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