Pakistański sąd antyterrorystyczny zakończył rozprawy w sprawie prawniczki zajmującej się prawami człowieka Imaan Zainab Mazari-Hazir i jej męża Hadiego Alego Chatthy, oskarżonych o rzekome naruszenie trasy bezpieczeństwa międzynarodowej drużyny krykieta oraz podżeganie do niepokojów społecznych. Posiedzenie odbyło się w więzieniu Adiala, a sąd odroczył ogłoszenie wyroku, informuje Dawn.

Podczas posiedzenia oboje oskarżeni złożyli wyjaśnienia zgodnie z artykułem 342 Kodeksu postępowania karnego. Przedstawiciel oskarżenia państwowego również zakończył swoje wystąpienie w debacie.

Oświadczenia małżonków

Mazari-Hazir i Chattha oświadczyli, że postępowanie przeciwko nim jest prześladowaniem za ich działalność prawniczą i na rzecz praw człowieka. Według nich dowody przedstawione podczas procesu rzekomo świadczą nie przeciwko nim, lecz przeciwko funkcjonariuszom policji i państwu.

Prawniczka twierdzi, że podczas rozpatrywania sprawy ona i jej mąż byli przetrzymywani w klatce, przez co nie mogli właściwie komunikować się z obrońcami i sądem. Oświadczyła również, że naruszono ich prawo do rzetelnego procesu, należytej procedury prawnej i godności ludzkiej.

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Według wersji Mazari-Hazir, 25 października 2024 roku małżonkowie byli w drodze do sądu, gdy policja poinformowała o tymczasowym zamknięciu trasy na przejazd drużyny krykieta. Powiedziała, że poprosiła funkcjonariuszy o zarządzenie magistratu dotyczące zamknięcia, lecz nie otrzymała takiego dokumentu. Prawniczka zakwestionowała również zeznania oskarżenia, nazywając je fałszywymi i sprzecznymi z nagraniem wideo incydentu.

Zaskarżenie i wcześniejsze sprawy

Małżonkowie kwestionują prowadzenie sprawy w Wysokim Sądzie w Islamabadzie oraz w Sądzie Najwyższym Pakistanu. W poniedziałek zwrócili się do Sądu Najwyższego ze skargą na decyzję Wysokiego Sądu w Islamabadzie z 19 października, który odmówił wstrzymania procesu.

Mazari-Hazir i Chattha pozostają w areszcie od zatrzymania 23 stycznia w sprawie protestu przed Wysokim Sądem w Islamabadzie oraz rzekomego niewłaściwego traktowania prezesa stowarzyszenia adwokackiego tego sądu. Następnego dnia sąd skazał ich na 17 lat więzienia za kilka zarzutów w sprawie kontrowersyjnych wpisów w mediach społecznościowych. 17 września Sąd Najwyższy zawiesił te wyroki do czasu ostatecznej decyzji Wysokiego Sądu w Islamabadzie w sprawie ich apelacji, jednak kilka godzin później policja ponownie zatrzymała małżonków w sprawie naruszenia bezpieczeństwa.

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