Wysoki Sąd w Islamabadzie w Pakistanie stwierdził, że mechanizm odwiedzin uwięzionego założyciela partii PTI i byłego premiera Imrana Khana już istnieje. Sąd rozpatrywał wniosek członków Narodowego Komitetu Dialogu, którzy prosili o zgodę na spotkanie z Khanem w więzieniu, informuje Dawn.

Wnioski będą rozpatrywane w ramach istniejącego mechanizmu

Sędzia Umair Majid Malik zaznaczył, że przyszłe prośby o wizyty w więzieniu będą rozpatrywane zgodnie z istniejącym mechanizmem. Następnie sąd podejmie niezbędne decyzje. Podczas rozprawy rozpatrywano również zastrzeżenia kancelarii sądu dotyczące złożonego wniosku.

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Wnioskodawcy zobowiązali się przestrzegać zasad

Prawnik Faisal Chaudhry zapewnił sąd, że wnioskodawcy będą ściśle przestrzegać standardowych procedur operacyjnych lub mechanizmu ustalonego przez sąd. Według niego po ewentualnej wizycie nie będą również składać oświadczeń dla mediów.

Sędzia zwrócił uwagę, że kancelaria już wskazywała na istnienie mechanizmu dla takich odwiedzin. Podważył również podstawy prawne, na których wnioskodawcy opierają swoje żądanie prawa do spotkania z Khanem. Wśród wnioskodawców byli były minister federalny Fawad Chaudhry, były gubernator prowincji Sindh Imran Ismail, Mahmood Baqi Molvi oraz barrister Muhammad Ali Khan Saif.

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