Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu, oddalając skargę pracownika NBP dotyczącą molestowania w miejscu pracy, zastosował wąską wykładnię definicji obowiązującej przed styczniem 2022 roku. Orzeczenie nie uchyla przepisu obowiązującego po nowelizacji, który obejmuje nie tylko zachowania o wyraźnie seksualnym charakterze, lecz także dyskryminację ze względu na płeć, pisze Dawn.

Przed styczniem 2022 roku ustawa o ochronie kobiet przed molestowaniem w miejscu pracy definiowała molestowanie jako niepożądane zaloty seksualne, żądania świadczeń seksualnych, komunikację ustną lub pisemną albo zachowanie fizyczne o charakterze seksualnym, a także seksualnie poniżające traktowanie. Definicja obejmowała również próby ukarania skarżącego za odmowę spełnienia takich żądań lub uzależnianie zatrudnienia od spełnienia takich żądań.

Co zmieniła nowelizacja

W styczniu 2022 roku do definicji dodano dyskryminację ze względu na płeć. Może ona nie mieć charakteru seksualnego, lecz być związana z dyskryminującymi lub uprzedzonymi przekonaniami i prowadzić do dyskryminującego zachowania wobec skarżącego.

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Zastosowanie do wcześniejszych przypadków

Według autora kolumny rozszerzona definicja nie działa wstecz i ma zastosowanie do działań po wprowadzeniu nowelizacji. Dlatego skargi dotyczące zdarzeń sprzed 2022 roku są rozpatrywane według wcześniejszej definicji, którą Federalny Sąd Konstytucyjny zinterpretował jako obejmującą wyłącznie wyraźnie seksualne molestowanie.

W 2021 roku Sąd Najwyższy Pakistanu w sprawie Nadia Naz przeciwko prezydentowi Pakistanu również doszedł do wąskiego wniosku w kwestii starej definicji. Podczas ponownego rozpatrywania sprawy w 2023 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że pierwotne brzmienie było wystarczająco szerokie, aby obejmować dyskryminację ze względu na płeć. Zdaniem autora Dawn taka wykładnia faktycznie czyniłaby nowelizację z 2022 roku zbędną.

Autor uważa również orzeczenie Federalnego Sądu Konstytucyjnego za błędne, ponieważ, według jego oceny, dowody przedstawione na wcześniejszych etapach postępowania przed Wysokim Sądem w Islamabadzie i ombudsmanem wskazywały na wyraźnie seksualny charakter zachowania wobec skarżącego. Jednocześnie obecne brzmienie ustawy, obejmujące dyskryminację ze względu na płeć, pozostaje w mocy w sprawach po nowelizacji z 2022 roku.

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