Sąd antyterrorystyczny w Islamabadzie w Pakistanie nakazał działaczce na rzecz praw człowieka i adwokatce Imaan Zainab Hazir-Mazari oraz jej mężowi, adwokatowi Hadiemu Ali Chatthcie, złożyć wyjaśnienia zgodnie z artykułem 342 kodeksu postępowania karnego. Posiedzenie w tej sprawie odbyło się w więzieniu Adiala, informuje Dawn.

Odmowa złożenia wyjaśnień

Sędzia Tahir Abbas Sipra odroczył rozprawę do 26 października po tym, jak oboje oskarżeni odmówili złożenia wyjaśnień podczas posiedzenia 24 października. Hadi Ali Chattha poprosił, aby oświadczenie w ich imieniu złożył adwokat wyznaczony przez państwo.

Sędzia odpowiedział, że procedura przewidziana w artykule 342 wymaga odpowiedzi od samych oskarżonych. Imaan Zainab Hazir-Mazari oświadczyła, że nie złoży wyjaśnień na podstawie tego artykułu. Sędzia ostrzegł, że jeśli małżeństwo nie spełni wymogu, w postanowieniu zostanie wskazane, że nie złożono odpowiedzi.

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Istota sprawy i wnioski obrony

Małżeństwo jest sądzone w sprawie z 2024 roku dotyczącej domniemanego naruszenia trasy bezpieczeństwa międzynarodowej drużyny krykieta oraz podżegania do publicznych zamieszek. Małżeństwo oskarżono o usunięcie barier na trasie, a 7 października postawiono im formalne zarzuty.

Na wcześniejszym posiedzeniu adwokat wyznaczony przez państwo przeprowadził przesłuchanie krzyżowe wszystkich świadków oskarżenia. Sąd wyznaczył Atifa Mehmuda na adwokata państwowego po tym, jak obrońcy nie przeprowadzili przesłuchania krzyżowego świadków; zastąpił on Taimura Janjuę, którego usunięto ze sprawy z powodu jego wcześniejszego zachowania.

24 października obrona zwróciła się również do sądu, aby nie wydawał ostatecznej decyzji, dopóki Wysoki Sąd w Islamabadzie nie rozpatrzy wniosku o przekazanie sprawy do innego sądu. Obrona zaskarżyła także w Wysokim Sądzie wyznaczenie adwokata państwowego.

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