Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu nakazał organom państwowym wykonać orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie zwolnionych pracowników oraz uznać wnioskodawców za bezwarunkowo i należycie powołanych pracowników-beneficjentów, informuje The Express Tribune.

Wiążący charakter orzeczeń sądowych

W 10-stronicowym orzeczeniu, którego autorem był sędzia Ali Baqar Najafi, sąd podkreślił, że wykonanie wyroku sądowego jest obowiązkiem konstytucyjnym, a nie kwestią dobrej woli władzy wykonawczej. Zdaniem sądu ignorowanie lub opóźnianie wykonania orzeczenia stanowi wyzwanie dla samych podstaw systemu prawnego.

Trzyosobowy skład sędziowski pod przewodnictwem prezesa sądu Amin-ud-Dina Khana rozpatrywał kwestię wykonania orzeczenia Sądu Najwyższego. Sąd zaznaczył, że niewykonywanie wyroków tworzy niebezpieczny precedens, może zakłócić równowagę między autorytetem sądu a ochroną praw, a także podważyć społeczne zaufanie do systemu sądownictwa.

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Sprawa pracowników

W grudniu 2021 roku Sąd Najwyższy Pakistanu, działając z własnej inicjatywy, przywrócił do pracy tysiące pracowników państwowych, którzy zostali zwolnieni po jego wcześniejszym orzeczeniu uchylającym ustawę z 2010 roku dotyczącą przywracania zwolnionych pracowników.

Federalny Sąd Konstytucyjny postawił pytanie, czy orzeczenie z 17 grudnia 2021 roku zostało w pełni wykonane oraz czy jego niewykonanie może stanowić obrazę sądu. Sąd wskazał również, że warunki dotyczące pracowników-beneficjentów zostały uchylone lub osłabione przez właściwy urząd z powodu upływu czasu i jego bezczynności, a nie z winy samych pracowników.

Sąd wyraził zaniepokojenie bezczynnością pracodawców, jednak zaznaczył, że na tym etapie powstrzyma się od bardziej aktywnych działań ze względu na ogólne okoliczności.

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