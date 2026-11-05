Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu wstrzymał rozpatrywanie przez Wysoki Sąd w Peszawarze spraw dotyczących zatrzymania członków i aktywistów partii PTI na podstawie rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego (MPO). Decyzję podjęto po wprowadzeniu stanu wyjątkowego i rządów gubernatora w prowincji Chajber Pasztunchwa, informuje Dawn.

Decyzja sądu konstytucyjnego

Odpowiednie postanowienie wydał skład dwóch sędziów pod przewodnictwem prezesa sądu Aminuddina. W jego skład wszedł także sędzia Aamer Farooq.

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Zaskarżenie tymczasowego zwolnienia za kaucją

Skład rozpatrzył szereg petycji kwestionujących tymczasowe zwolnienie zatrzymanych za kaucją. Wysoki Sąd w Peszawarze przyznał je pod warunkiem złożenia poręczeń w wysokości 100 tys. rupii pakistańskich za każdego zatrzymanego.

Kolejne posiedzenie w tych sprawach przed Wysokim Sądem w Peszawarze wyznaczono na 12 listopada. Wcześniej sąd wydał tymczasowe postanowienia, ponieważ władze prowincji nie przedstawiły raportu wyjaśniającego przyczyny i okoliczności zatrzymania aktywistów PTI.

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