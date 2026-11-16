Sąd w USA wydał nakaz, który tymczasowo przekazuje federalnym urzędnikom kontrolę nad tankowcem Atlantic Asphalt po jego zderzeniu z zacumowanym statkiem wycieczkowym American Heritage w Nowym Orleanie. Pozew złożyła Rada Komisarzy Portu Nowego Orleanu, która oświadczyła, że terminal poniósł co najmniej 1 mln dolarów strat, informuje Taipei Times.

Dochodzenie w sprawie zderzenia

Według amerykańskiej Straży Przybrzeżnej tankowiec prawdopodobnie utracił sterowność, jednak dokładna przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona. Statek o długości 160 metrów pływa pod banderą Wysp Marshalla. Został odholowany z miejsca zdarzenia.

Amerykańska Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu poinformowała, że odnaleziono rejestrator danych z podróży tankowca. Grupa 16 specjalistów ma spędzić tydzień w Nowym Orleanie, badając incydent. Wstępny raport jest oczekiwany w ciągu 30 dni, a końcowy — za 18–24 miesiące.

Właścicielem Atlantic Asphalt jest Nave Shipping SA, zarejestrowana w Monrowii w Liberii, wynika z danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Według serwisu MarineTraffic Nave Shipping jest spółką zależną chińskiej państwowej korporacji China State Shipbuilding Corp.

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Pasażerowie w wodzie

Wszyscy 197 pasażerów i członków załogi American Heritage, a także załoga tankowca, przeżyli. Do szpitala trafiły 32 osoby, w tym dwóch policjantów, którzy znaleźli się w wodzie po gwałtownym przechyle statku wycieczkowego. Nie odnotowano krytycznych obrażeń, a w sobotę w szpitalu pozostawało osiem osób.

Statek wycieczkowy nadal leży na boku w pobliżu terminala na rzece Missisipi. Kapitan amerykańskiej Straży Przybrzeżnej Melanie Burnham oświadczyła, że jego przemieszczenie może potrwać kilka tygodni. Ratownicy muszą najpierw bezpiecznie usunąć ze statku 60 500 litrów paliwa.

Pasażer Joe Knab powiedział stacji WDSU-TV, że przed zderzeniem usłyszał kilka sygnałów dźwiękowych tankowca. Po uderzeniu statek zaczął się przechylać, a następnie gwałtownie przewrócił się na bok, przez co on oraz około 100 innych pasażerów i członków załogi znaleźli się w Missisipi. Pomagali im operatorzy holowników, kapitanowie innych statków wycieczkowych, pracownicy znajdujący się w pobliżu oraz policja.

Szefowa policji portowej Nowego Orleanu Melanie Montroll uważa, że kamizelki ratunkowe, które pasażerowie założyli przed ewakuacją, były ważnym czynnikiem udanej akcji ratunkowej. American Heritage kończył ośmiodniowy rejs z kilkoma przystankami wzdłuż Missisipi.

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