Wysoki Sąd w Peszawarze w Pakistanie usunął z wokandy wszystkie skargi konstytucyjne kwestionujące wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatora w prowincji Chajber Pasztunchwa, a także zatrzymania na podstawie rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego. Informuje o tym The Express Tribune.

Ograniczenie jurysdykcji sądu

Poprzedniego dnia Federalny Sąd Konstytucyjny pozbawił Wysoki Sąd w Peszawarze jurysdykcji w sprawach dotyczących Chajber Pasztunchwy, wniesionych po 12 października, w tym w sprawach dotyczących stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatora. Już 5 listopada zakazał on również sądowi rozpatrywania spraw dotyczących zatrzymań zgodnie z rozporządzeniem o utrzymaniu porządku publicznego.

Wcześniej Wysoki Sąd w Peszawarze zwolnił za kaucją 23 działaczy partii Pakistan Tehreek-e-Insaf, zatrzymanych na podstawie artykułu 3 rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego. Sąd zażądał również wyjaśnień od gubernatora i przewodniczącego zgromadzenia w sprawie rządów gubernatora w prowincji.

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Komitet administracyjny Wysokiego Sądu w Peszawarze wydał oficjalne zawiadomienie w celu wykonania decyzji Federalnego Sądu Konstytucyjnego. Postanowił nie wyznaczać do rozpoznania skarg złożonych 12 października lub później, a wnioski na podstawie artykułu 199 Konstytucji zwrócić wnioskodawcom. Skarżącym zalecono zwrócenie się do właściwego organu w celu uzyskania ochrony prawnej.

Jakie skargi usunięto

Wśród usuniętych znalazły się wnioski dotyczące ustalenia miejsca pobytu premiera Chajber Pasztunchwy Sohaila Afridiego, przewodniczącego prowincjonalnego zgromadzenia Babara Saleema Swatiego oraz przewodniczącego prowincjonalnych struktur partii Pakistan Tehreek-e-Insaf Junaida Akbara. W sądzie znajdowały się również skargi złożone przez przewodniczącego PTI, adwokata Gohara Alego Khana, lidera opozycji w Zgromadzeniu Narodowym Mahmooda Khana Achakzaia, Radę Adwokacką Chajber Pasztunchwy, przewodniczącego Narodowego Ruchu Demokratycznego Mohsina Dawara oraz deputowaną Shandanę Gulzar.

11 października prezydent Asif Ali Zardari zatwierdził rekomendację premiera Shehbaza Sharifa dotyczącą wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatora zgodnie z artykułami 232 i 234 Konstytucji. Władze federalne powołały się na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa, wzrost liczby ataków terrorystycznych oraz, w ich ocenie, niewystarczającą współpracę administracji prowincjonalnej w zwalczaniu terroryzmu. Uprawnienia wykonawcze przekazano gubernatorowi Faisalowi Karimowi Kundiemu, a środki nadzwyczajne wprowadzono w 12 okręgach.

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