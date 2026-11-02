Sąd Najwyższy Australii Południowej zarządził dodatkową opinię psychiatryczną w sprawie Tamiki Chesser, oskarżonej o zabójstwo swojego partnera Juliana Story'ego. Jak informuje ABC News, prokuratura i obrona wspólnie zwróciły się o ocenę zdolności psychicznej oskarżonej oraz jej zdolności do udziału w postępowaniu sądowym.

Oskarżona nie przyznała się do winy

Chesser uczestniczyła w posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo. Nie przyznała się do zabójstwa Story'ego ani do zniszczenia jego szczątków w celu utrudnienia wymiaru sprawiedliwości.

Prokuratorka Ailish Noon poinformowała sąd, że obrona niedawno przedłożyła opinię prywatnego psychiatry z listopada 2025 roku. Według niej stwierdzono w niej, że Chesser nie jest zdolna stanąć przed sądem i wstępnie jest psychicznie niezdolna do popełnienia zarzucanych jej czynów.

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Rozprawa będzie kontynuowana w lutym

Oczekuje się, że nowa opinia zostanie przygotowana w ciągu czterech do pięciu miesięcy, choć sąd usłyszał, że okres ten może zostać skrócony do około trzech miesięcy. Sędzia Adam Kimber wyznaczył kolejną rozprawę na luty.

Rozczłonkowane ciało Juliana Story'ego znaleziono w domu pary w Port Lincoln na Półwyspie Eyre w czerwcu 2025 roku, po przybyciu służb ratunkowych na zgłoszenie pożaru. Miesiąc później głowę 39-letniego mężczyzny znaleziono w zaroślach na wschód od miasta.

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