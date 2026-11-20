Sąd Najwyższy Korei Południowej uchylił 15-letni wyrok wobec byłego premiera Han Duck-soo w sprawie jego roli we wprowadzeniu stanu wojennego w 2024 roku i skierował postępowanie do ponownego rozpatrzenia przez Wysoki Sąd w Seulu. Informuje o tym The Japan Times.

Część wyroku zostanie ponownie rozpatrzona

Sąd Najwyższy uznał, że dowody są niewystarczające, aby potwierdzić jeden z zarzutów, za które Han został skazany za bunt. W oświadczeniu sąd wskazał, że aby pociągnąć osobę do odpowiedzialności za wykonywanie kluczowych funkcji podczas buntu, należy rygorystycznie udowodnić jej zamiar podważenia porządku konstytucyjnego.

Chodzi w szczególności o propozycję Hana, by zwołać ministrów przed ogłoszeniem stanu wojennego. Jak wskazano w materiałach sprawy, miało to stworzyć pozory, że decyzja ówczesnego prezydenta Yoon Suk Yeola została omówiona przez rząd. Sąd Najwyższy orzekł, że w odniesieniu do tego epizodu nie ma wystarczających dowodów zamiaru Hana podważenia porządku konstytucyjnego.

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Część ustaleń pozostała w mocy

Jednocześnie Sąd Najwyższy utrzymał w mocy ustalenie dotyczące roli Hana w buncie po ogłoszeniu stanu wojennego. Chodzi o próby uzyskania podpisów członków rządu oraz rozmowy o planach zablokowania parlamentu, a także odcięcia dostaw energii elektrycznej i wody do niektórych mediów.

W styczniu Han został skazany na 23 lata więzienia. W maju sąd apelacyjny skrócił karę do 15 lat, powołując się między innymi na ponad 50 lat jego pracy w służbie państwowej przed ogłoszeniem stanu wojennego. Od tej decyzji odwołały się zarówno obrona, jak i prokuratura. 77-letni Han przebywa w areszcie od stycznia i zaprzeczał, że popierał lub pomagał we wprowadzeniu stanu wojennego.

Stan wojenny ogłoszony przez Yoon Suk Yeola w 2024 roku trwał około sześciu godzin: opozycyjni deputowani zagłosowali za jego zniesieniem. W kwietniu 2025 roku Trybunał Konstytucyjny usunął Yoona ze stanowiska po impeachmentcie. W przedterminowych wyborach prezydenckich dwa miesiące później zwyciężył Lee Jae-myung.

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