Seulski Sąd Administracyjny w Korei Południowej uznał za nękanie w miejscu pracy wypowiedź wysokiej urzędniczki, która poradziła pracownicy powierzyć opiekę nad dzieckiem mężowi. Pracownica wnioskowała o urlop wypoczynkowy, aby opiekować się dzieckiem. Sąd oddalił pozew urzędniczki o uchylenie kary dyscyplinarnej, informuje Korea Herald.

Kara za kilka incydentów

Komisja kadrowa administracji jednej z dzielnic Seulu początkowo nałożyła na urzędniczkę obniżkę wynagrodzenia na dwa miesiące za kilka przypadków nękania w miejscu pracy. Po odwołaniu komisja apelacyjna władz Seulu skróciła okres kary do jednego miesiąca. Sąd utrzymał tę decyzję w mocy.

Z materiałów sprawy wynika, że urzędniczka kierowała ostre uwagi do kilku pracowników. Podczas odprawy służbowej powiedziała jednemu z nich, aby nie próbował jej niczego wyjaśniać. Innego pracownika zapytała, kiedy przyszedł do pracy, choć przybył punktualnie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena sądu

Sąd stwierdził, że zakazanie pracownikowi składania wyjaśnień wykraczało poza dopuszczalne polecenia służbowe, wywierało nadmierną presję i negatywnie wpływało na środowisko pracy. Uwaga dotycząca rzekomego spóźnienia, zdaniem sądu, wywierała na pracownika presję, by przychodził przed oficjalnym rozpoczęciem dnia pracy.

Osobno sąd wskazał, że rada, by pracownica powierzyła dziecko mężowi, zniechęcała ją do skorzystania z prawa do urlopu wypoczynkowego z uzasadnionej przyczyny. Urzędniczka twierdziła, że jej słowa dotyczyły nienależytego wykonywania poleceń lub były zwykłymi rozmowami służbowymi, jednak sąd nie przyjął tych argumentów, oceniając wypowiedzi w ich ogólnym kontekście.

Sąd oddalił także twierdzenie urzędniczki, że przymusowy urlop podczas dochodzenia komisji kadrowej ograniczył jej możliwość obrony. Sąd nie stwierdził naruszeń proceduralnych i uznał, że kara nie była nadmierna, zważywszy na potrzebę zapobiegania nękaniu w służbie publicznej.

Czytaj nas na