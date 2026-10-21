Sąd Apelacyjny w Singapurze oddalił apelację syna zmarłego Chena Meng Koona, który domagał się uznania za nieważne małżeństwa ojca z obywatelką Wietnamu Dang Lan Anh, zawartego w 2011 roku. Według Channel NewsAsia, ponieważ mężczyzna zmarł bez testamentu, jego żona może ubiegać się o połowę spadku.

Decyzja większością głosów

Syn zmarłego, Chen Jie Zuen, wnosił o uznanie małżeństwa za fikcyjne i niedopuszczenie Dang Lan Anh do dziedziczenia. Dwóch z trzech sędziów Sądu Apelacyjnego — Debbie Ong i Ang Cheng Hock — uznało, że sąd nie może uznać małżeństwa za nieważne z przyczyn niewymienionych w singapurskiej Karcie Kobiet.

Sędziowie zaznaczyli, że motywy, które mogą zostać uznane za niewłaściwe, nie stanowiły odrębnej podstawy do unieważnienia małżeństwa. Zmian legislacyjnych, zgodnie z którymi małżeństwa dla pozoru zawarte od 1 października 2016 roku są nieważne, nie można stosować do małżeństwa zawartego w 2011 roku.

Prezes Sądu Najwyższego Sundaresh Menon przedstawił zdanie odrębne. Jego zdaniem małżeństwo należało uznać za nieważne, ponieważ nie zostało zawarte na podstawie ważnej licencji małżeńskiej w rozumieniu przepisów. Stanowisko to pozostało jednak w mniejszości.

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Okoliczności sprawy

Chen Meng Koon poślubił Dang Lan Anh 26 stycznia 2011 roku. Jak ustalił sąd, nie poinformował rodziny o małżeństwie, nie mieszkał z żoną i nadal mieszkał z siostrą. Przed ślubem mężczyzna miał trudności finansowe i był nękany przez lichwiarzy.

Mniej niż rok po ślubie Chen Meng Koon zmarł na raka. Rodzina dowiedziała się o małżeństwie w marcu 2012 roku z listu Biura Oficjalnego Syndyka i Powiernika Publicznego. W lipcu 2024 roku służba imigracyjna poinformowała rodzinę, że Dang Lan Anh została deportowana za naruszenie przepisów imigracyjnych już w 2011 roku.

Aktywa zmarłego składały się głównie z jego 14-procentowego udziału w mieszkaniu Housing Board oraz środków w Centralnym Funduszu Oszczędnościowym. Jednocześnie Sąd Apelacyjny nie wydał odrębnego orzeczenia w sprawie zarządzania lub podziału spadku, ponieważ kwestia ta nie była rozpatrywana w ramach apelacji.

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