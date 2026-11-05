Sąd Najwyższy stanu Queensland w Australii uchylił decyzję Sądu ds. Ziemi, która zlikwidowała 100-metrową strefę ochronną w pobliżu miejsc o znaczeniu kulturowym dla rdzennego ludu Olkola przy projekcie wydobycia złota Alice River. Sąd nakazał przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd ds. Ziemi.

Jak podaje ABC News, strefa ochronna zakazywała wszelkiej działalności w promieniu 100 metrów od ważnych obiektów kulturowych. Projekt Alice River znajduje się około 300 kilometrów na północny zachód od miasta Cairns w stanie Queensland.

Nie zaangażowano tradycyjnych właścicieli

Kontrolę sądową zainicjowała Ut-Alkar Aboriginal Corporation — organizacja powiernicza posiadaczy tytułu rdzennego ludu Olkola. Oświadczyła, że nie miała możliwości przedstawienia swojego stanowiska w postępowaniu dotyczącym zniesienia ograniczeń.

Sędzia James Henry stwierdził, że Ut-Alkar nie otrzymała rozsądnej możliwości przedstawienia swojej sprawy. Jego zdaniem istniała realna możliwość innego rozstrzygnięcia, gdyby przedstawiciele tradycyjnych właścicieli uczestniczyli w sprawie. Korporacja nie została powiadomiona o postępowaniu, a o decyzji Sądu ds. Ziemi dowiedziała się tydzień po jej wydaniu.

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Zmiana stanowiska departamentu

Stanowy departament środowiska wcześniej dwukrotnie odrzucił wnioski spółki górniczej Broken Hill Gold Limited o zniesienie strefy ochronnej. Jednak podczas odwołania spółki departament złożył do Sądu ds. Ziemi wspólne z nią stanowisko popierające zniesienie ograniczeń.

Sędzia określił niektóre twierdzenia we wspólnych materiałach jako jawnie sprzeczne. Departament wcześniej wskazywał, że likwidacja strefy może negatywnie wpłynąć na obiekty kulturowe, a potencjalne ograniczenia praw Olkola przeważają nad możliwą korzyścią dla spółki. We wspólnym stanowisku strony oświadczyły, że nie ma dowodów na to, iż 100-metrowa strefa była czymś więcej niż arbitralnym ograniczeniem.

Broken Hill Gold poinformowała, że przyjmuje ustalenia sądu, lecz podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym strefa ochronna nie była potrzebna do ochrony dziedzictwa rdzennych ludów. Spółka oświadczyła również, że jej programy prac przewidują ochronę dziedzictwa kulturowego.

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