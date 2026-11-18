W USA sędzia Jill Otake unieważniła pismo Narodowej Służby Rybołówstwa Morskiego, które zezwalało na sprzedaż praw do dzierżawy działek dna morskiego w pobliżu Samoa Amerykańskiego w celu wydobycia minerałów. Sędzia uznała, że podczas analizy zgodnie z amerykańską ustawą o gatunkach zagrożonych wyginięciem administracja prezydenta Donalda Trumpa nie oceniła należycie potencjalnego wpływu wydobycia morskiego.

Ocena wpływu wydobycia

Jak informuje The Hill, Otake zaznaczyła, że Narodowa Służba Rybołówstwa Morskiego rozpatrzyła jedynie wstępne skutki sprzedaży praw do dzierżawy. Jednocześnie służba nie podjęła próby oceny innych etapów, w tym bezpośrednio samego wydobycia, wynika z orzeczenia.

Sędzia określiła konsultację służby jako ograniczoną, pospieszną i nieformalną. Unieważniła pismo, które umożliwiało kontynuowanie procedury sprzedaży. Jednocześnie orzeczenie nie unieważnia bezpośrednio samej sprzedaży praw do dzierżawy, dlatego w chwili publikacji nie było jasne, czy administracja Trumpa spróbuje przeprowadzić aukcję zaplanowaną na czwartek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przedstawiciel Administracji Minerałów Morskich, która miała przeprowadzić sprzedaż, powiedział The Hill, że urząd zapoznał się z orzeczeniem sądu i pracuje nad kwestiami poruszonymi przez sąd.

Ryzyko dla uczestników aukcji

W innej powiązanej sprawie, w której kwestionowana jest sama sprzedaż praw do dzierżawy, Otake wskazała, że jeśli administracja będzie kontynuować procedurę po unieważnieniu pisma, potencjalni uczestnicy aukcji będą wiedzieć o stwierdzonym przez sąd naruszeniu ustawy o gatunkach zagrożonych wyginięciem.

Adwokat organizacji ekologicznej Earthjustice David Henkin, który reprezentuje grupy dążące do zablokowania wydobycia, oświadczył, że jest to ostrzeżenie dla nabywców: umowy dzierżawy mogą zostać później unieważnione przez sąd. Administracja Trumpa ogłosiła pierwszy taki przetarg w pobliżu Samoa Amerykańskiego w ubiegłym miesiącu, uzasadniając inicjatywę potrzebą USA na krytycznie ważne minerały dla efektywności energetycznej, obronności i krajowych łańcuchów dostaw.

Czytaj nas na