Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił apelację Nord Stream 2 AG i utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji dotyczące stosowania unijnych zasad gazowych. Oznacza to, że do odcinków gazociągów z państw trzecich znajdujących się na terytorium lub wodach terytorialnych państw członkowskich będą stosowane zasady wewnętrznego rynku gazu Unii Europejskiej.

Spór o dyrektywę

Jak informuje Interia, sprawa dotyczy zmian w dyrektywie UE z 2019 roku, które rozszerzyły zasady wewnętrznego rynku gazu ziemnego na gazociągi z państw trzecich. Przewidują one rozdzielenie funkcji właściciela i operatora gazociągu oraz możliwość dostępu do infrastruktury dla innych firm, które chcą kupować gaz.

Nord Stream 2 AG jest szwajcarską spółką zależną rosyjskiego koncernu Gazprom, odpowiedzialną za budowę i eksploatację Nord Stream 2. Firma twierdziła, że nie powinna podlegać nowym wymogom, ponieważ budowa gazociągu rozpoczęła się przed ich wejściem w życie.

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Rozpatrzenie sprawy

W maju 2020 roku Sąd UE oddalił skargę spółki. Nord Stream 2 AG zaskarżyła tę decyzję, a w lipcu 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał skargę za częściowo dopuszczalną, uchylił postanowienie Sądu UE i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W listopadzie 2024 roku Sąd UE ponownie oddalił skargę. Uznał, że stosowanie prawa UE do części Nord Stream 2 znajdującej się na terytorium lub wodach terytorialnych państwa członkowskiego pomaga uniknąć zakłóceń konkurencji i negatywnych skutków dla bezpieczeństwa dostaw. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaznaczył również, że instytucje UE nie zapewniały spółki, iż zasady rynku gazu nie będą miały do niej zastosowania, i zgodził się z wnioskiem o konieczności unikania luk prawnych.

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