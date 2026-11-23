Amerykański sąd apelacyjny pozwolił prezydentowi Donaldowi Trumpowi ponownie spróbować przenieść sprawę dotyczącą zapłaty za milczenie z sądu stanowego do sądu federalnego. Skład trzech sędziów federalnych na Manhattanie skierował tę kwestię do ponownego rozpatrzenia przez federalny sąd okręgowy, informuje The Independent.

Ponowne rozpatrzenie kwestii

Trump został uznany za winnego w sądzie stanowym na Manhattanie. Wcześniej jego prawnicy bezskutecznie próbowali przenieść sprawę do jurysdykcji federalnej. Sędzia Alvin Hellerstein, który wcześniej rozpatrywał kwestię przekazania postępowania, zmarł w ubiegłym miesiącu. Sąd apelacyjny orzekł, że następny sędzia musi pozwolić Trumpowi ponownie przedstawić argumenty dotyczące tego wniosku.

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Zaskarżenie wyroku

Zespół prawny Trumpa nadal dąży do uchylenia jego wyroków skazujących ponad dwa lata po decyzji nowojorskiej ławy przysięgłych. Przysięgli uznali go za winnego w 32 zarzutach fałszowania dokumentacji biznesowej w ramach schematu ukrywania kompromitujących historii o jego relacjach przed wyborami w 2016 roku.

Sprawa dotyczyła płatności dla aktorki filmów dla dorosłych, aby nie składała publicznych oświadczeń o relacjach seksualnych z Trumpem. Jeśli postępowanie zostanie przeniesione do sądu federalnego, Trump będzie mógł spróbować doprowadzić do zamknięcia sprawy, powołując się na immunitet prezydencki.

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