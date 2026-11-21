Amerykański Sąd Apelacyjny Czwartego Okręgu orzekł, że stan Maryland może stosować stanowe prawo hazardowe wobec platformy rynków prognostycznych Kalshi. Decyzję podjęto większością dwóch głosów do jednego, choć sędziowie różnili się w prawnym uzasadnieniu tego wniosku, donosi CNBC.

Orzeczenie było niepowodzeniem dla amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC), która uważa, że ma wyłączne uprawnienia do regulowania rynków prognostycznych. Według publikacji CFTC wniosła pozwy przeciwko 12 stanom, broniąc tego stanowiska.

Pozwy stanów i działania regulatora

Prokurator generalny stanu Utah Derek Brown postawił 28 października 14 zarzutów karnych przeciwko Kalshi oraz jej założycielom, Tarekowi Mansourowi i Luannie Lopes Larze. Twierdzi on, że firma naruszyła prawo stanowe zakazujące hazardu. Zgodnie z dokumentami sądowymi założyciele Kalshi muszą osobiście stawić się 4 grudnia przed Sądem Trzeciego Okręgu Utah.

W odrębnym pozwie cywilnym z 20 października stan Utah wskazał również jako pozwanego instytucjonalnego animatora rynku Susquehanna International Group wraz z Kalshi. W Luizjanie 12 listopada sędzia stanowy wydał tymczasowy nakaz zakazujący działalności kilku spółkom prowadzącym rynki prognostyczne. Następnego dnia CFTC pozwała Luizjanę, a osobno skierowała sprawę do sądu przeciwko Arkansas po podjęciu przez ten stan cywilnych działań egzekucyjnych wobec Kalshi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wcześniej, w kwietniu, sędzia federalny zablokował sprawę karną przeciwko Kalshi, którą prokurator generalna Arizony Kris Mayes wniosła w marcu.

Kontrakty i stanowisko Kongresu

CFTC zaostrzyła również nadzór nad tak zwanymi rynkami wzmianek, na których uczestnicy spekulują, co dana osoba powie podczas wystąpienia lub transmisji. Regulator uważa takie kontrakty za podatne na manipulacje. W połowie listopada komisja zawiesiła certyfikację rynków związanych ze słowami prezydenta Donalda Trumpa.

Senat USA zatwierdził ponadpartyjny projekt ustawy, który zakazywałby podmiotom zarejestrowanym w CFTC oferowania kontraktów dotyczących terroryzmu, zabójstw, wojny lub operacji wojskowych. Dokument zakazywałby również kontraktów, których wynik można byłoby racjonalnie oczekiwać, że zależy od śmierci człowieka.

Ogółem rynki prognostyczne poniosły trzy porażki i odniosły jedno zwycięstwo na szczeblu sądów apelacyjnych. CNBC zauważa, że kwestia tego, czy stany lub władze federalne mogą regulować kontrakty dotyczące wydarzeń sportowych, prawdopodobnie zostanie rozpatrzona przez Sąd Najwyższy USA.

Czytaj nas na