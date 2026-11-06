Federalna sędzia USA zakazała administracji prezydenta Donalda Trumpa przez dwa tygodnie rozpoczęcia budowy proponowanego 250-stopowego, czyli 76-metrowego, łuku memorialnego w Waszyngtonie. Informuje o tym Deutsche Welle.

Tymczasowy zakaz sądu

Sędzia amerykańskiego sądu okręgowego Tanya Chutkan wydała tymczasowy zakaz wkrótce po tym, jak projekt uzyskał kluczową aprobatę komisji. Według publikacji plan łuku triumfalnego poparło osiem głosów przeciwko czterem.

Decyzja stała się przeszkodą dla jednego z najbardziej widocznych projektów Trumpa dotyczących przekształcenia stolicy USA zgodnie z jego wizją.

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Argumenty administracji

Administracja Trumpa twierdzi, że Kongres ponad 100 lat temu zatwierdził budowę pomnika w tym miejscu. Jednocześnie, według DW, ówczesny plan przewidywał dwie duże kolumny, które miały symbolizować północne i południowe stany z czasów wojny secesyjnej w USA, a nie łuk.

W postanowieniu Chutkan wskazała, że jest mało prawdopodobne, aby stuletnia ustawa, której nie zastosowała żadna wcześniejsza administracja, przyznawała uprawnienia do wzniesienia 76-metrowego łuku w jednym z głównych miejsc stolicy USA.

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