Sędzia federalna Jessica Clarke na Manhattanie w USA wydała wyrok uniewinniający wobec Antona i Jamesa Peraire-Bueno. Oskarżono ich o oszustwo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, spisek w celu popełnienia takiego oszustwa oraz spisek w celu prania pieniędzy. Jak informuje CoinDesk, decyzja z 16 listopada 2026 roku zakończyła pierwszą sprawę karną rządu USA dotyczącą praktyki maksymalnego wydobywania wartości, czyli MEV, w sieci Ethereum.

Schemat operacji

Według prokuratury w kwietniu 2023 roku bracia uzyskali około 25 mln dolarów w ciągu 12 sekund, przeprowadzając operację przeciwko botom handlowym Ethereum. Umieścili osiem transakcji-przynęt, aby przyciągnąć boty do tak zwanych transakcji kanapkowych. Takie programy kupują tokeny przed dużym zleceniem innego tradera, a po wzroście ceny je sprzedają.

Gdy nadeszła kolej walidatora braci, przekaźnik Ultrasound zaproponował mu blok z transakcjami botów. Walidator podpisał nagłówek bloku, w którym dwa ważne pola ustawiono na zero, przez co taki blok nie mógł być ważny. Przekaźnik nie zweryfikował tych pól i przekazał zawartość bloku. Zgodnie z postanowieniem sądu bracia utworzyli własny blok: pozostawili w nim zakupy botów, lecz zastąpili transakcje-przynęty sprzedażą tokenów, które boty właśnie kupiły.

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Straty botów oszacowano na około 25 mln dolarów, podczas gdy walidator braci otrzymał karę wynoszącą około 1 ether.

Stanowisko sądu

Clarke uznała, że oskarżenie nie udowodniło istnienia istotnego fałszywego oświadczenia — koniecznego elementu oszustwa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zauważyła, że umieszczenie transakcji w publicznej kolejce Ethereum nie było obietnicą jej włączenia do bloku. Przekaźnik również nie zweryfikował sfałszowanych pól, dlatego nie wpłynęły one na jego działanie.

Sędzia opisała Ethereum jako środowisko niewymagające zaufania, wysoce konfrontacyjne i pozbawione warunków użytkowania. Podkreśliła, że sąd oceniał kwalifikację prawną działań, a nie ich moralność. W listopadzie 2025 roku ławnicy nie zdołali osiągnąć werdyktu, po czym Clarke ogłosiła nieważność procesu. Nowa decyzja przewiduje również zamknięcie sprawy.

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