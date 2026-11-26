Federalny sąd USA uznał, że plan administracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczący wydzierżawienia obszarów dna morskiego w pobliżu Marianów Północnych na potrzeby wstępnych badań narusza ustawę o gatunkach zagrożonych. Jest to druga porażka sądowa administracji w jej próbach rozpoczęcia górnictwa głębinowego na Oceanie Spokojnym, podaje BBC News.

Niedociągnięcia w ocenie bioróżnorodności

Sędzia sądu okręgowego Jill Aiko Otake orzekła, że amerykańska Narodowa Służba Rybołówstwa Morskiego, która wydała opinię ekspercką na potrzeby sprzedaży praw do dzierżawy, oraz Howard Lutnick, wskazany jako pozwany jako szef agencji nadzorującej tę służbę, nie rozważyli możliwych konsekwencji po wydaniu praw do dzierżawy.

Prawa te miały pozwolić dzierżawcom jedynie na wstępne badanie dna morskiego. Jednocześnie mogłyby później otworzyć drogę do bezpośredniego wydobycia na dnie oceanu. Sąd zauważył, że ocena bioróżnorodności, na podstawie której planowano zatwierdzić sprzedaż, nie uwzględniała potencjalnego wpływu takiego wydobycia.

Administracja planowała wystawić na sprzedaż prawa do dzierżawy obszarów w pobliżu Marianów Północnych 16 grudnia 2026 roku. Grupy, które wniosły pozew, wskazywały na ryzyko trwałych szkód dla ekosystemu oceanu. Działacze wyrazili również zaniepokojenie możliwym wpływem na żółwie morskie; żółw skórzasty figuruje na liście gatunków zagrożonych zgodnie z amerykańskim prawem.

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Sprzedaż w pobliżu Samoa Amerykańskiego

Wcześniej sąd wydał podobne orzeczenie w sprawie planowanej sprzedaży praw do dzierżawy dna morskiego w pobliżu Samoa Amerykańskiego. Pomimo pierwszego orzeczenia administracja postanowiła go nie uznać i sprzedała dwa prawa do dzierżawy obejmujące 13 mln hektarów dna morskiego. Przeciwnicy wydobycia oświadczyli, że zaskarżą tę sprzedaż.

Górnictwo głębinowe polega na zbieraniu z mulistych osadów dennych konkrecji polimetalicznych — kamieni wielkości ziemniaka, występujących na głębokości ponad 4 tys. metrów. Zawierają one nikiel, kobalt i mangan, wykorzystywane w produkcji elektroniki, baterii, paneli słonecznych, turbin wiatrowych i pojazdów elektrycznych.

Naukowcy ostrzegają, że proces ten może uszkodzić słabo zbadane ekosystemy głębinowe: wraz z konkrecjami sprzęt usuwa organizmy żyjące na nich, w tym koralowce i gąbki. W 2025 roku ponad 2 tys. naukowców zaleciło rządom wstrzymanie głębinowej eksploracji do czasu przeprowadzenia dalszych badań nad jej wpływem na ocean. Stanowisko to poparło ponad 30 państw.

Rząd USA oświadczył, że dąży do rozwoju górnictwa głębinowego, aby uzyskać dostęp do kluczowych minerałów i przeciwdziałać rosnącym wpływom Chin na zasoby dna morskiego.

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