Federalny sąd apelacyjny USA orzekł, że administracja prezydenta Donalda Trumpa przekroczyła swoje uprawnienia, gdy w kwietniu wstrzymała dla stanu Nowy Jork 73,5 mln dolarów finansowania dróg. Środków nie przyznano, ponieważ stan odmówił unieważnienia części komercyjnych praw jazdy wydanych zagranicznym kierowcom.

Jak informuje Cyprus Mail, Departament Transportu USA uzasadniał wstrzymanie pieniędzy wynikami audytu. Resort oświadczył, że Nowy Jork systematycznie i niezgodnie z prawem wydawał zagranicznym kierowcom komercyjne prawa jazdy.

Stanowisko sądu apelacyjnego

Drugi Okręgowy Sąd Apelacyjny USA uznał, że decyzja Departamentu Transportu wykraczała poza jego ustawowe uprawnienia. Sąd wskazał, że podejście resortu było sprzeczne z zasadami należytego powiadomienia, odbiegało od treści przepisów wykonawczych i nie doceniało złożoności wymogu, który ministerstwo uznawało za oczywisty.

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Pozew władze stanu Nowy Jork złożyły po tym, jak federalny resort wstrzymał finansowanie z powodu niespełnienia wymogów dotyczących cofnięcia określonych uprawnień. Przedstawiciele sekretarza transportu Seana Duffy’ego i gubernatorki Nowego Jorku Kathy Hochul nie skomentowali od razu orzeczenia sądu.

Spór o prawa jazdy

Wcześniej stan oświadczył, że utrata finansowania może stwarzać zagrożenia dla mieszkańców Nowego Jorku. Departament Transportu groził także wstrzymaniem dodatkowych 147 mln dolarów rocznie. Władze stanowe twierdziły, że unieważnienie uprawnień utrudni funkcjonowanie kluczowych branż zależnych od kierowców komercyjnych i może doprowadzić do niedoboru kierowców autobusów dla szkół i rodzin.

Nowy Jork, Kalifornia i inne stany wielokrotnie zaskarżały w sądach decyzje administracji Trumpa o wstrzymaniu finansowania transportu, oskarżając ją o motywy polityczne. Wcześniej w tym roku sąd nakazał Departamentowi Transportu kontynuowanie płatności na rzecz wartego 16 mld dolarów projektu kolejowego Hudson Tunnel, który ma połączyć Nowy Jork i New Jersey.

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