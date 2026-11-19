Sąd federalny w Bostonie w Stanach Zjednoczonych orzekł, że administracja prezydenta Donalda Trumpa nie może wprowadzać ograniczeń dla świadczeniodawców opieki zdrowotnej otrzymujących określone federalne finansowanie leczenia HIV. Warunki te zakazywałyby świadczeniodawcom uznawania tożsamości płciowej pacjentów transpłciowych lub zapewniania im opieki medycznej afirmującej płeć, informuje The Guardian.

Orzeczenie sądu

Sędzia Sądu Okręgowego USA William Young poparł krajowe stowarzyszenia medyczne zajmujące się HIV oraz świadczeniodawców opieki zdrowotnej, którzy zaskarżyli warunki finansowania grantowego. Administracja wprowadziła je po rozporządzeniu wykonawczym Trumpa, które zakazywało federalnego finansowania tego, co nazywa on ideologią gender.

W 165-stronicowym orzeczeniu wydanym po rozprawie bez udziału ławy przysięgłych we wrześniu Young stwierdził, że warunki miały na celu tłumienie idei, które administracja uznawała za niebezpieczne. Zdaniem sędziego narusza to Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA, ponieważ lekarze byli faktycznie karani za uznawanie istnienia osób transpłciowych i zwracanie się do pacjentów z użyciem wybranych przez nich zaimków.

Young, mianowany przez republikańskiego prezydenta Ronalda Reagana, wskazał również na niekonstytucyjną dyskryminację ze względu na płeć, sprzeczną z Piątą Poprawką. Sędzia napisał, że ograniczenia opierają się na wrogości, nienawiści i dyskryminacji.

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Warunki programu pomocy

Sporne wymogi dotyczyły Programu Ryan White HIV/AIDS, który Kongres USA utworzył w 1990 roku, aby zapewniać opiekę medyczną osobom z HIV o niskich dochodach i bez ubezpieczenia. W marcu Administracja Zasobów i Usług Zdrowotnych, jednostka Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA, dodała do grantów nowe warunki.

Zgodnie z pozwem świadczeniodawcy musieli zagwarantować, że środki będą wspierać działania oparte na definicjach płci wynikających z biologicznej rzeczywistości, a nie eksperymenty społeczne lub medyczne. Powodowie twierdzili, że polityka jest sprzeczna z ustawowym wymogiem programu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej pacjentom z HIV, która historycznie obejmowała terapię hormonalną dla osób transpłciowych.

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Prawnicy powodów, wśród których jest Amerykańska Akademia Medycyny HIV, również nie udzielili od razu komentarza.

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