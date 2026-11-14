Federalny sąd USA zgodził się zamknąć pozew o naruszenie praw autorskich przeciwko muzykowi Ye, wcześniej znanemu jako Kanye West, po osiągnięciu ugody z niemiecką piosenkarką i autorką tekstów Alice Merton. Twierdziła ona, że Ye bez zgody wykorzystał sample z jej utworu Blindside w piosence Gun to My Head, informuje Rolling Stone.

Warunki ugody nie zostały ujawnione

Sędzia amerykańskiego sądu okręgowego Fernando L. Aenlle-Rocha podpisał postanowienie o zamknięciu sprawy. Warunków ugody nie podano do publicznej wiadomości.

W piśmie z 6 listopada przedstawiciele obu stron poinformowali, że uzgodnili rozwiązanie sporu. Zaznaczyli, że zwrócą się do sądu z wnioskiem o zamknięcie sprawy po spełnieniu warunków ugody.

Merton wniosła pozew w ubiegłym roku. Wskazała w nim, że nie udzieliłaby zgody na wykorzystanie swojej muzyki ze względu na historię antysemickich i rasistowskich wypowiedzi Ye. Piosenkarka nazwała siebie również bezpośrednią potomkinią osób, które przeżyły Holokaust, i oświadczyła, że nie chciała iść na kompromis w kwestii własnych przekonań.

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Roszczenia dotyczące sampla

Zgodnie z pozwem w Gun to My Head wykorzystano fragment Blindside, który obejmował znaczną część głównej melodii utworu. W piosence wykorzystano również nagranie wokalne pierwszego wersu utworu Merton.

Merton twierdziła, że Ye nie zwrócił się o zgodę na sample przed pierwszą prezentacją utworu podczas wydarzenia poświęconego Vultures w grudniu 2023 roku. Według jej wersji 15 lutego 2024 roku skontaktowała się z nią firma zajmująca się uzyskiwaniem zgód dla Ye, a kilka tygodni później odmówiła, wyjaśniając, że wartości muzyka są sprzeczne z jej wartościami.

Gun to My Head nie znalazł się na oficjalnej liście utworów Vultures 2, wydanego w sierpniu 2024 roku, ale na krótko pojawił się w cyfrowej wersji deluxe albumu i był odtwarzany podczas innych wydarzeń. Merton twierdziła również w pozwie, że po nieobecności utworu na głównej liście Ye fani muzyka oskarżali ją o odmowę zgody na sample i wysyłali jej groźby śmierci.

Sprawa dotycząca Hurricane

Nie jest to pierwszy spór dotyczący wykorzystania przez Ye cudzej muzyki podczas wydarzeń odsłuchowych. W maju ława przysięgłych uznała jego oraz powiązane firmy za odpowiedzialne za naruszenie praw autorskich w związku z samplem we wczesnej wersji piosenki Hurricane. Łączna kwota zasądzonego odszkodowania w tej sprawie wyniosła 438 558 dolarów.

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