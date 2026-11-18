17 listopada federalny sąd apelacyjny w Waszyngtonie odrzucił wniosek administracji prezydenta Donalda Trumpa o zawieszenie orzeczenia zakazującego Pentagonowi zwalniania transpłciowych żołnierzy, którzy złożyli pozew. Jak informuje The Independent, nakaz dotyczy 27 żołnierzy w czynnej służbie.

Decyzja sądu apelacyjnego

Trzyosobowy skład Sądu Apelacyjnego dla Okręgu Kolumbii wydał decyzję większością dwóch głosów do jednego. Administracja wnioskowała o odroczenie wykonania postanowienia sądu z 1 czerwca, ponieważ planuje zwrócić się do Sądu Najwyższego USA.

Sędzia Robert Wilkins stwierdził, że rząd nie wykazał, iż dalsza służba powodów wyrządzi państwu nieodwracalną szkodę lub będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Podkreślił również, że czerwcowe postanowienie było węższe niż sądowy zakaz, którego obowiązywanie Sąd Najwyższy USA zawiesił w ubiegłym roku w innej sprawie.

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Kogo dotyczy zakaz

Decyzja nie pozwala Pentagonowi zwalniać żołnierzy w czynnej służbie uczestniczących w pozwie, jednak nie otwiera możliwości rekrutowania nowych transpłciowych rekrutów. W czerwcu sędziowie Robert Wilkins i Judith Rogers uznali, że polityka Pentagonu miała na celu wykluczenie żołnierzy ze służby na podstawie ich tożsamości płciowej.

W marcu 2025 roku sędzia sądu okręgowego Ana Reyes orzekła, że zarządzenie Trumpa dotyczące wykluczenia transpłciowych żołnierzy ze służby prawdopodobnie narusza ich prawa konstytucyjne. W styczniu 2025 roku Trump podpisał zarządzenie, w którym stwierdzono, że tożsamość seksualna transpłciowych żołnierzy szkodzi gotowości bojowej. Następnie sekretarz obrony Pete Hegseth wprowadził politykę zakładającą domniemanie niespełniania przez osoby z dysforią płciową wymagań dotyczących służby wojskowej.

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