Tokijski Sąd Okręgowy w Japonii oddalił pozew przedsiębiorcy Yusaku Maezawy przeciwko Meta Platforms i jej japońskiemu oddziałowi w związku z fałszywymi reklamami na Facebooku i Instagramie, które bez zezwolenia wykorzystywały jego nazwisko i wizerunek.

Sędzia Naoyuki Iwai oddalił żądania Maezawy dotyczące sądowego zakazu i odszkodowania. Jednocześnie sąd uznał, że takie reklamy naruszały prawo przedsiębiorcy do komercyjnego wykorzystania jego wizerunku — prawo chroniące wartość komercyjną znanych osób.

Stanowisko sądu wobec Meta

Jak informuje The Japan Times, sędzia wskazał, że Meta jest jedynie operatorem platformy i nie uczestniczy bezpośrednio w publikowaniu treści. Sąd doszedł również do wniosku, że po środkach podjętych przez firmę nie ma ryzyka, iż fałszywe reklamy pozostaną bez odpowiedniej reakcji, dlatego nie ma potrzeby wydawania sądowego zakazu.

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Reklamy fikcyjnych inwestycji

Zgodnie z orzeczeniem sądu, co najmniej od czerwca 2023 roku na Facebooku i Instagramie rozpowszechniano reklamy fikcyjnych usług inwestycyjnych z wykorzystaniem nazwiska i wizerunku Maezawy. Orzeczenie to uznaje się za pierwszy sądowy wniosek w Japonii dotyczący tego, czy fałszywe reklamy podszywające się pod celebrytów naruszają ich prawa.

Prawnik Maezawy nazwał werdykt skrajnie rozczarowującym i oświadczył, że przedsiębiorca rozważa możliwość apelacji. Ofiary oszustw inwestycyjnych związanych z takimi reklamami złożyły pozwy o odszkodowanie przeciwko Meta i jej japońskiemu oddziałowi do sześciu sądów okręgowych w Japonii. W październiku Sąd Okręgowy w Jokohamie również oddalił podobne żądanie.

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