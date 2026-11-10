Sąd w Bogocie 8 września tymczasowo nakazał usunięcie z oficjalnego Instagrama prezydenta Kolumbii Abelardo de la Esprielli nagrań, na których występował on na tle worków na ciała po operacjach sił bezpieczeństwa przeciwko ugrupowaniom zbrojnym. Decyzję podjęto po wniosku deputowanego Santiago Osorio Marina, informuje France 24.

2 września de la Espriella opublikował nagranie z pomieszczenia, w którym znajdowały się 23 worki na ciała. Prezydent oświadczył, że podczas operacji przeciwko dysydenckiemu ugrupowaniu byłych Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii zginęły 23 osoby, które nazwał terrorystami. Dwa dni później zamieścił kolejne nagranie z czterema workami na ciała i ogłosił likwidację jednego z liderów paramilitarnego ugrupowania Conquering Self-Defence Forces of the Sierra Nevada.

Krytyka ze strony rzeczniczki praw obywatelskich i obrońców praw człowieka

Kolumbijska rzeczniczka praw człowieka Iris Marin Ortiz skrytykowała te publikacje. Oświadczyła, że ciała zmarłych nie powinny stawać się tłem dla publicznych wystąpień, a język upokorzenia i strachu nie powinien być językiem państwa. Przedstawicielka kolumbijskiego Instytutu Badań nad Rozwojem i Pokojem Indepaz, Juana Cabezas, powiedziała, że pokazywanie ciał odczłowiecza ludzi i legitymizuje przemoc wobec nich.

Mimo orzeczenia sądu prezydent nadal publikował podobne materiały. 21 września zamieścił nagranie po operacji przeciwko ACSN, a 25 października — po operacji przeciwko Armii Wyzwolenia Narodowego Kolumbii, znanej jako ELN.

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Doniesienia o możliwych pozasądowych zabójstwach

Krytykę wywołała nie tylko kampania komunikacyjna prezydenta, lecz także doniesienia o możliwych „fałszywych pozytywach” — pozasądowych zabójstwach cywilów, których siły bezpieczeństwa następnie przedstawiają jako członków grup zbrojnych poległych w walce. Specjalna Jurysdykcja dla Pokoju w Kolumbii odnotowała 7 837 takich przypadków w latach 1990–2016.

Rodzina 18-letniego Ricardo Andresa Rodrigueza Martineza, który zginął 21 września podczas operacji przeciwko ACSN, twierdzi, że był on cywilnym pracownikiem najemnym, a nie członkiem ugrupowania. 26 września Iris Marin Ortiz wezwała do przeprowadzenia dokładnego śledztwa w sprawie jego śmierci. Ministerstwo Obrony oświadczyło, że ustalenie okoliczności sprawy należy do kompetencji Prokuratury Generalnej i ekspertów medycyny sądowej.

W połowie października ONZ również skrytykowała podejście administracji de la Esprielli, wskazując, że budżet na 2027 rok priorytetowo traktuje bezpieczeństwo, jednocześnie ograniczając finansowanie rozwoju obszarów wiejskich, dystrybucji ziemi i reintegracji byłych bojowników.

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