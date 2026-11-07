Według The Rio Times, sąd w Araçuaí w stanie Minas Gerais w Brazylii nałożył na Sigma Mineração, brazylijską spółkę zależną Sigma Lithium, karę w wysokości 500 tys. reali dziennie. 28 września sędzia Emílio Guimarães Moura Neto uznał, że spółka nie wykonała wcześniejszych wymogów sądu dotyczących mieszkańców w pobliżu kopalni litu Grota do Cirilo.

Pozew przeciwko spółce wniosła prokuratura stanu Minas Gerais. Wskazano w nim na pył, hałas i wibracje, które według prokuratury wpływają na społeczności Piauí-Poço Dantas, Ponte do Piauí i Santa Luzia. Sąd zobowiązał przedsiębiorstwo do zaprzestania głośnych prac nocnych do czasu niezależnego audytu poziomu hałasu, a także do zapewnienia czterem odizolowanym rodzinom stałego dostępu drogowego.

Kara i dostęp do drogi

23 lipca sąd apelacyjny stanu ustalił karę na poziomie 500 tys. reali dziennie, ograniczając jej łączną kwotę do 200 mln reali. Naliczanie określono od 11 czerwca. Według szacunków prokuratury na 23 września kwota kar przekroczyła już 80 mln reali, jednak w wrześniowym orzeczeniu sąd nie podał ostatecznej kwoty.

Sędzia odrzucił wariant drogi dojazdowej proponowany przez spółkę, ponieważ w ocenie sądu pozostawiał on rodziny narażone na ryzyko związane z wydobyciem. Nakazał również usunięcie bram i innych barier. Spółka otrzymała 15 dni na potwierdzenie zapłaty kary i usunięcie naruszeń.

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Prokuratura oświadczyła, że własny monitoring Sigma odnotował przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w 67,2% pomiarów dziennych i 87,5% pomiarów nocnych.

Wydobycie wznowiono w październiku

Sigma Lithium, której akcje są notowane na Nasdaq pod tickerem SGML, poinformowała o wznowieniu produkcji w kopalni na początku października po sądowej ochronie jej licencji operacyjnych i wydobywczych. W trzecim kwartale spółka wyprodukowała 7293 tony koncentratu tlenku litu, a od wznowienia do 30 października — 9 tys. ton koncentratu wysokiej jakości.

Spółka poinformowała, że jej przychody brutto w trzecim kwartale wyniosły 23 mln dolarów, czyli o 23% mniej niż rok wcześniej. Sędzia planuje 18 listopada skontrolować drogę używaną przez rodziny, zwałowiska skał w pobliżu domów oraz ruch ciężarówek. Wizję lokalną zainicjowała sama Sigma.

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