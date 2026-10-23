Sąd federalny w stanie Pará 23 października nakazał rządowi Brazylii zapewnić transport przedstawicielom ludów rdzennych w całym kraju, aby mogli zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich 25 października. Poinformował o tym The Hindu.

Orzeczenie sądu

W orzeczeniu wskazano, że oddalenie geograficzne w połączeniu z brakiem dostępnego transportu może sprawić, że formalnie uznane prawo będzie niemożliwe do realizacji w praktyce. Decyzja dotyczy udziału przedstawicieli ludów rdzennych w głosowaniu zaplanowanym na niedzielę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko APIB

Organizacja Articulation of Indigenous Peoples of Brazil, znana jako APIB, oświadczyła: „Państwo przynosi urnę wyborczą do lasu, ale nie przywozi wyborcy do urny wyborczej”. W materiale zaznaczono, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się prezydent Lula i Flávio Bolsonaro.

Sąd podkreślił, że brak dostępnego transportu wraz z dużymi odległościami może utrudniać realizację prawa wyborczego. Orzeczenie przewiduje, że rząd musi zapewnić możliwość głosowania ludom rdzennym w całej Brazylii.

Czytaj nas na