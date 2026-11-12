Sąd pierwszej instancji w Brukseli w Belgii uznał za bezzasadne zajęcie płatności za usługi trasowe należnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Sąd uchylił również postanowienie, na podstawie którego Pfizer dokonał zajęcia tych środków, informuje Polsat News, powołując się na polskie Ministerstwo Zdrowia.

Płatności przez EUROCONTROL

Sprawa dotyczy płatności za usługi trasowe pobieranych za pośrednictwem EUROCONTROL. Spór jest związany z roszczeniami firmy Pfizer wobec Polski dotyczącymi umowy na zakup szczepionek przeciwko COVID-19.

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Środki agencji

Według stanowiska sądu środki z opłat trasowych należą do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a nie do Skarbu Państwa Polski. Sąd zaznaczył, że agencja jest odrębną osobą prawną, posiada własny majątek i samodzielnie prowadzi działalność finansową.

Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, dlatego jej środki nie mogą zostać wykorzystane do zaspokojenia roszczeń firmy Pfizer. Polskie Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że decyzja potwierdza stanowisko kraju: płatności należne agencji nie powinny być przedmiotem egzekucji w sporze, którego nie jest ona stroną.

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