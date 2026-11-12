W australijskim Darwin sąd rozpatrzył argumenty dotyczące wymierzenia kary obywatelowi Irlandii Stephenowi Roche'owi, który przyznał się do próby utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Pomógł on zbiegowi Husseinowi Chamasowi, skazanemu w sprawie dotyczącej dużych partii narkotyków, dostać się z Sydney na Terytorium Północne, skąd ten próbował opuścić kraj jachtem.

Jak informuje ABC News, Roche zabrał Chamasa w Sydney i przejechał z nim 4680 kilometrów wynajętym furgonem do regionu Wschodniej Ziemi Arnhema. Według sądu Chamas wcześniej posłużył się fałszywymi dokumentami, aby uciec z ośrodka rehabilitacyjnego, do którego skierował go sąd.

Próba ucieczki jachtem

Podczas czterodniowej podróży furgon się zepsuł, dlatego mężczyzn odholowano do Nhulunbuy. Po przybyciu na półwysep Gove Chamasa miał zabrać jacht czekający w pobliżu miejscowej plaży. Został zatrzymany przez patrol Australijskich Sił Granicznych na Morzu Arafura wraz z dwiema innymi osobami.

W sierpniu Chamas został uwięziony co najmniej do 2030 roku po tym, jak przyznał się do spisku w celu importu handlowej ilości metamfetaminy oraz handlu handlową ilością kokainy.

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Stanowiska stron

Prokurator Hadi Mazloum oświadczył, że przestępstwa tego rodzaju uderzają w system sprawiedliwości, a pozbawienie wolności jest jedyną odpowiednią karą. Jak powiedział, Roche miał świadomość, że pomaga innej osobie nielegalnie opuścić Australię.

Obrońca Ian Robottom wniósł, aby Roche nie otrzymał dodatkowej kary więzienia. Wskazał na cztery miesiące i trzy dni, które jego klient już spędził w areszcie w więzieniu Holtze, a także na ciężki uraz pleców, stany lękowe i depresyjne. Prokurator zgodził się, że problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym mogą uczynić dalsze pozbawienie wolności trudniejszym, lecz zaznaczył, że nie eliminuje to potrzeby wymierzenia kary.

Sędzia Meredith Day Huntingford oświadczyła, że rozważy stanowiska stron w tej złożonej sprawie przed wydaniem wyroku 1 grudnia.

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