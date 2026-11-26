Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii w Niemczech zobowiązał Archidiecezję Kolońską do wypłaty 550 tys. euro odszkodowania kobiecie, która w dzieciństwie przez kilka lat doświadczała przemocy seksualnej ze strony księdza. Jest to najwyższa kwota odszkodowania przyznana ofierze przemocy seksualnej w Kościele katolickim, informuje Der Spiegel.

Odpowiedzialność archidiecezji

Sąd apelacyjny orzekł, że archidiecezja ponosi odpowiedzialność za działania księdza, który dopuszczał się przemocy wobec powódki, gdy była jego przybraną córką. Sąd pierwszej instancji wcześniej w całości oddalił pozew, uznając, że ksiądz działał przede wszystkim jako osoba prywatna.

Przewodniczący składu sędziowskiego Ralf-Peter Zossna oświadczył, że mężczyzna jeszcze podczas posługi diakona, zanim został rodzicem zastępczym, nawiązał kontakt z dziewczynką, wykorzystując przykrywkę działalności kościelnej. Według sędziego status diakona zapewnił mu reputację, dzięki której mógł przyjąć dzieci do rodziny zastępczej.

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Kwota do wypłaty

Od zasądzonych 550 tys. euro należy odjąć 360 tys. euro, które kobieta już otrzymała od Niezależnej Komisji Kościoła katolickiego ds. płatności uznaniowych. W związku z tym archidiecezja musi zapłacić jeszcze 190 tys. euro.

Powódka domagała się co najmniej 830 tys. euro. Sąd uwzględnił czas trwania przemocy, liczbę poszczególnych epizodów oraz ich ciężar. Sędzia zaznaczył również, że kobieta przeszła dwie aborcje, z których jedną bez swojej wiedzy, co doprowadziło do wyraźnego zespołu stresu pourazowego.

Ksiądz został w 2022 roku skazany na 12 lat więzienia za 110 przypadków przemocy seksualnej wobec dziewięciu innych poszkodowanych. Przestępstwa wobec tej powódki nie mogły już wówczas być ścigane z powodu przedawnienia. Sąd nie dopuścił skargi kasacyjnej od orzeczenia, jednak strony nadal mogą złożyć zażalenie.

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