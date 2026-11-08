Kenijski Sąd ds. Środowiska i Gruntów nakazał stronom wymianę dokumentów i ustalenie, czy cztery postępowania sądowe dotyczą tej samej spornej działki ziemi w pobliżu Thindigia w hrabstwie Kiambu. Sąd ma zdecydować, czy połączyć te sprawy, rozpatrywać je łącznie czy osobno.

Jak informuje Nation Kenya, spór o majątek Kasarini Estate trwa od 17 lat i wiąże się z konkurencyjnymi zarejestrowanymi tytułami własności ziemi. W materiałach parlamentarnych wartość spornych 933,9 akra oszacowano na ponad 100 mld szylingów kenijskich.

Roszczenie rodziny

Rodzina Mbari ya Mbogo twierdzi, że jej przodek Mbogo Wainaina kupił tę ziemię od społeczności Dorobo w 1930 roku na podstawie umowy barterowej obejmującej 2 tys. kóz i bydło. Według rodziny umowa nie została sporządzona na piśmie.

W maju 2023 roku senator z Kiambu Karungo Thangwa złożył w Senacie petycję w imieniu Mbogo’s Family Welfare Group. W dokumencie zwrócono się o zbadanie domniemanego bezprawnego zbycia działek o numerach LR 7153/1, 7153/2 i 7153/R, znanych również jako LR 12825, a także zarzutów fałszowania dokumentów i krzywoprzysięstwa.

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Rodzina twierdzi, że później straciła kontrolę nad ziemią po transakcjach związanych z kolonialnymi osadnikami majątku Kasarini Estate oraz spółdzielnią Kasarini Farmers’ Co-operative Society Limited. Inne strony odrzucają roszczenia dotyczące dziedzicznego prawa własności i powołują się na zarejestrowane tytuły.

Równoległe pozwy

Kenijska Narodowa Komisja ds. Ziemi rozpatrywała skargę dotyczącą historycznej niesprawiedliwości gruntowej, jednak w marcu 2019 roku ją odrzuciła z powodu istnienia powiązanych spraw sądowych. Komisja wskazała, że weryfikacji wymagają okoliczności nabycia ziemi przez różne strony oraz legalność istnienia spółdzielni, ale nie określiła prawowitego właściciela działki.

Osobny pozew z 2009 roku dotyczył odzyskania ziemi i unieważnienia tytułów. W marcu 2023 roku sąd odmówił siedmiu wnioskodawcom, działającym w imieniu Kasarini Farmers’ Co-operative Society i Karani Self Help Group, przywrócenia tego postępowania z powodu niewystarczającego wyjaśnienia opóźnienia.

Kolejną sprawę w 2026 roku wniosła spółka Ndunde Investments Limited, która zarzuciła manipulowanie rejestrami gruntów i tworzenie nakładających się tytułów, w tym dotyczących LR 13316. Spółki Pamat Enterprises Limited i Wiyan Properties Limited kwestionują te twierdzenia, podtrzymują legalność nabycia swoich praw i złożyły pozew wzajemny. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 27 stycznia 2027 roku.

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