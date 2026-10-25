Sąd w Lahaurze w Pakistanie odmówił zwolnienia za kaucją Subhana Alego, zatrzymanego w sprawie napadu na bank. Policja twierdzi, że podejrzany miał rzekomo popełnić przestępstwo po otrzymaniu zadania podczas gry w PUBG.

Okoliczności sprawy

Jak informuje Dawn, wniosek o zwolnienie za kaucją rozpatrywał dodatkowy sędzia sądu okręgowego i sesyjnego Sarfraz Ahmad. Policja z rejonu South Cantonment zarejestrowała sprawę dotyczącą napadu na bank w okolicy Bhatta Chowk. Według organów ścigania z banku skradziono 700 tysięcy rupii.

Według wersji policji po napadzie mężczyzna udał się do swojego niedokończonego domu. Funkcjonariusze oświadczyli, że zabezpieczyli tam pieniądze, które uważają za skradzione, samochód oraz broń, którą uznają za narzędzie przestępstwa.

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Stanowisko sądu i obrony

W orzeczeniu sędzia zaznaczył, że czyn zarzucany podejrzanemu podlega ograniczeniom przewidzianym w artykule 497 pakistańskiego Kodeksu postępowania karnego. Sąd wskazał również na istnienie wystarczających, jego zdaniem, materiałów, które wstępnie wiążą Subhana Alego z domniemanym przestępstwem.

Obrońca twierdził, że podejrzany cierpi na chorobę psychiczną i zaburzenie psychotyczne. Sąd odrzucił ten argument, ponieważ w aktach sprawy nie było informacji, że właściwe organy uznały mężczyznę za niepoczytalnego lub osobę z zaburzeniami psychicznymi.

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