Sąd w Lahaurze w Pakistanie skazał dwóch członków społeczności ahmadijja w sprawie wszczętej w 2019 roku przez dawny wydział cyberprzestępczości Federalnej Agencji Śledczej. Jednemu z oskarżonych wymierzono do siedmiu lat więzienia o zaostrzonym rygorze, drugiemu — trzy lata pozbawienia wolności.

Jak informuje Dawn, dodatkowy sędzia sądu okręgowego i sesyjnego Nusrat Ali Siddiqui Malik skazał mężczyznę z Hafizabadu, oznaczonego w materiałach jako S, na siedem lat więzienia na podstawie artykułu 11 ustawy o zapobieganiu przestępstwom elektronicznym, kolejne siedem lat na podstawie artykułu 295-A pakistańskiego kodeksu karnego oraz trzy lata na podstawie artykułu 298-C.

Nałożono na niego również grzywny w wysokości odpowiednio 100 tys., 100 tys. i 50 tys. rupii pakistańskich. Sąd orzekł, że wszystkie kary wymierzone S będą odbywane równocześnie.

Wyrok dla drugiego oskarżonego

Mężczyzna z Lahauru, oznaczony jako Z, został skazany na trzy lata więzienia i grzywnę w wysokości 50 tys. rupii na podstawie artykułu 298-C. W chwili ogłoszenia orzeczenia przebywał na wolności za kaucją, jednak po wyroku został zatrzymany.

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Trzeci oskarżony, oznaczony jako M, został uznany za ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości. Federalna Agencja Śledcza zarejestrowała sprawę na podstawie skargi Muhammada Irfana.

Materiały z grupy WhatsApp

Według oskarżenia w grupie WhatsApp Sindh Salamat rozpowszechniano materiały uznane przez nie za bluźniercze, a także tłumaczenie Koranu określone w skardze jako zbezczeszczone. Sędzia zaznaczył, że ustalenia kryminalistyczne wskazują, iż S utworzył grupę 23 grudnia 2018 roku i był jej administratorem.

Sędzia uznał, że S pozwalał uczestnikom grupy rozpowszechniać zakazane książki, a zatem odpowiadał za jej treść. Jednocześnie obu mężczyzn uniewinniono od zarzutu z artykułu 295-B, ponieważ żaden ze świadków nie opisał działań polegających na zbezczeszczeniu, uszkodzeniu lub znieważeniu Koranu.

Sąd zaznaczył również, że oskarżenie nie przedstawiło teologicznych dowodów na to, że samo tłumaczenie stanowiło zbezczeszczenie. Zgodnie z orzeczeniem Z nie figurował w pierwotnym zawiadomieniu, nie był członkiem grupy WhatsApp, a ekspertyza jego telefonu nie wykazała rozpowszechniania materiałów. Został skazany na podstawie artykułu 298-C na podstawie zrzutów ekranu czatów odzyskanych z telefonów współoskarżonych.

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