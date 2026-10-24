Magistrat sądowy w Lahore w Pakistanie zwolnił z dalszego postępowania mężczyznę podejrzewanego o napaść na pracownika stacji paliw. Pracownik, który złożył skargę, poinformował sąd, że strony osiągnęły porozumienie i nie chce kontynuować sprawy, informuje Dawn.

Incydent na stacji paliw

Do incydentu doszło na stacji paliw w rejonie Jubilee Town, dokąd podejrzany przyjechał zatankować samochód. Pracownik stacji poprosił go, aby nie palił na jej terenie. Mężczyzna następnie wysiadł ze swojego SUV-a, rzekomo pobił pracownika i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Policja zatrzymała podejrzanego po tym, jak nagranie z kamer monitoringu rozpowszechniło się w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze z rejonu Chung doprowadzili go do sądu i wnioskowali o 10 dni aresztu w celu przesłuchania.

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Porozumienie stron

Pracownik stacji paliw poinformował sąd, że konflikt doszło z powodu nieporozumienia, a strony już osiągnęły porozumienie. Magistrat sądowy Ali Amjad następnie zwolnił mężczyznę ze sprawy i nakazał jego uwolnienie.

Szefowa rządu prowincji Pendżab Maryam Nawaz udostępniła nagranie, na którym pracownik stacji paliw rzekomo wymierza policzek zatrzymanemu mężczyźnie, podczas gdy policjant próbuje go powstrzymać. Oświadczyła, że nikt nie powinien stać ponad prawem, a sprawiedliwość jest prawem każdego obywatela.

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